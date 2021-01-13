避免教師甄試黑幕！ 北市教育局首度辦理高中教師聯甄

2020年北市萬芳高中地理科教師甄試爆爭議，當時180人僅9位進入複試，結果竟「從缺」，為避免學校教甄「從缺變日常」，北市教育局表示朝「聯合甄選」方式辦理，今宣布首度辦理110學年度市立高級中等學校正式教師聯合甄選作業。

北市教育局首次規畫辦理110學年度市立普通及技術型高級中等學校正式教師聯合甄選，同時因應108課綱係以校本特色課程為發展主軸，考量各校校務不同發展需求及高職稀少類科等因素，普通型高中及技術型高中於師資需求上有所不同，110學年度聯合教甄將分別制定普通型高中及技術型高中教師甄選簡章。

初試將只有學科專業科目之筆試，但是為考驗考生探究與表達之能力，包含選擇題及非選擇題型；複試基於各校校本發展及對師資需求之不同，按照考生志願序及初試分數從優錄取，錄取單一學校應試，錄取名額以缺額之8倍為原則，以試教（含實作）及口試為主，試教及口試委員將兼容學校代表及局端代表，並透過複試制度設計給予學校適度彈性。

教育局表示，這次進入複試之考生未錄取者亦將從優納入人才庫，由有代理教師需求者，直接通過教評會審查後至學校服務，無須再參加學校個別代理教師甄試，希望能減輕以往學校各自辦理教甄的行政作業，更透過聯合甄選的制度，使得教師甄選過程更加公正、公開透明，亦適度降低各校代理教師比例，並後續提供學校人才庫解決優秀代理教師應聘不易之問題。

教育局110年1月13日下午2時於台北市立育成高級中學7樓國際會議廳召開普通型高中教師甄選簡章（草案）學校說明會，藉以凝聚各校師資甄選需求之共識，甄選簡章預訂於110年4月7日於北市政府教育局網站、北市立育成高級中學網站首頁及教育部全國高級中等以下學校教師選聘網公布。

甄選類科及甄選名額將視本市各校110學年度實際出缺情形於110年4月29日於前揭網站公告。初試日期訂於110年6月5日，複試日期訂於110年6月20日辦理。