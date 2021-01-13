防大專憾事再發生 教育部砸3.6億強化軟硬體

為防止大專院校憾事再發生，教育部長潘文忠今天表示，教育部已編列2.1億元讓學校添購監視器、照明、高樓防墜網，另也加強警民連線，向學生宣導可透過手機APP即時報案；另也投入1.5億元補足學校心理輔導人力，滿足學生心輔需求。

教育部今下午舉行部務會報，潘文忠會前致詞談及大專院校校園安全。他說，就校園安全部份，學特司高教司技職司去年底盤整相關資源，預計將投入2.1億元增設監視器、照明、高樓防墜網等設備，相關經費也依學校爭取金額給予協助，讓學生在校園內、校園周邊得到更好的防護。

此外，去年有境外生不幸在台遇害，學校未落實校安通報、未強化學校周邊照明，掀開校安破網。潘文忠也表示，校安通報原就有套完整的系統，也有時效提醒學校落實通報，近來也進行大數據分析整理，區分校安通報事件並即時追蹤。此外，學校也加強與警政單位連結，建立警民連線，一有事件就能即時反應。

潘文忠也提到，警政單位有即時通報APP系統，對學生來說能更即時應用，已請學特司向學校宣導，透過手機就能完成報案。他強調，教育部痛定思痛，不僅強化硬體，也透過軟體加強聯繫。

去年底大學校園發生多起學生輕生憾事，潘文忠表示，大專院校每1200位學生要配1名輔導老師，教育部已投入1.5億元，讓學校把人力補到位，盡可能滿足學生的心輔需求，但這也只是基本。

潘文忠提到，學校必須三級輔導，大學的導師制度是關鍵；另也鼓勵學校開設更多心理健康、情感教育相關課程與活動，讓學生可以在學習過程中獲得這方面的資源，成為大學校園內的常態。

潘文忠表示，學生心輔工作永遠做不完，秉持多一分努力、關心，即使多雞婆了一點，也許就能在關鍵時間幫助學生，挽回一條年輕生命。