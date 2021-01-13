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下學期4千境外生想來台 潘文忠：正要呈報指揮中心

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今下午舉行部務會報，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
教育部今下午舉行部務會報，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

國際疫情嚴峻，我國今年元旦起暫緩境外人士入境，目前教育部暫緩受理境外生入台作業，下學期4000多名境外生來台仍存變數。教育部長潘文忠今天表示，教育部日前已召開跨部會議，會中決議境外生要提出核酸檢驗陰性報告，入境後居家檢疫14天後，也要增加7天自主健康管理，顧防疫也顧就學權益，已研擬相關檢疫強化流程，正要呈報上指揮中心，讓境外生跟學校可依規則申請。

教育部今下午舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體聯訪。針對境外生入境檢疫，潘文忠表示，除了檢疫旅館、集中檢疫所，或經由地方衛生單位認定一人一戶的學校檢疫宿舍，目前教育部已研擬相關檢疫強化流程，正要呈報上指揮中心，讓境外生跟學校可依規則申請。

潘文忠表示，境外生入境一樣由學校幫學生申請，學校必須提出學生檢疫場所、學生名單，過去學校也有相關經驗，都會依照作業程序進行，教育部也會依過去方式處理。

記者追問目前檢疫宿舍量？潘文忠表示，學校所在區域不同，檢疫宿舍也很多元，適逢農曆新年，不少國人將返台過年，境外生下學期大概也算是在農曆年後才來台，學校會就區域狀況、檢疫場所協助學生提出申請。

至於何時恢復讓境外生申請入境，潘文忠表示，教育部目前正呈報指揮中心強化檢疫過程，待指揮中心通過，就會公布讓大學提出申請。

教育部 潘文忠 宿舍

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