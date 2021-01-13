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教育部學習扶助績優獎 南市揮出全壘打

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推動學習扶助，除獲領航團隊獎，並有3名教師、5名學生獲獎。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局推動學習扶助，除獲領航團隊獎，並有3名教師、5名學生獲獎。記者鄭惠仁／翻攝

教育部國中小學生學習扶助績優人員成績出爐，台南市安定區南安國小獲領航團隊獎；教師部分，安定國中吳冠億、龍崎國中蕭善有、德高國小廖淑芬獲鐸聲伴學獎；另有5名學生獲學習潛力獎。

教育局長鄭新輝表示，扎根學生基本學力是南市教育政策的重點目標，推動學習扶助，除了鼓勵學校積極開班、實施百人以下學校全面施測外，也自辦學習扶助教學行政成效檢核，輔導學校建立校內學習扶助機制。同時，積極申請國教署學習扶助課中增置教師，目的就在於把學習低成就的學生帶上來，獲此殊榮是最大鼓勵。

獲鐸聲伴學獎的德高國小老師廖淑芬表示，一開始上扶助班的課，孩子的學習意願不高，後來發現以遊戲融入課程的方式，最能引起學生的注意，喚起學習興趣。因此將桌遊融入課程。透過桌遊，三年級的孩子學習到空間思考、配對、邏輯、對應等概念，尤其是數戰旗應用最廣泛，在玩樂中學得因數倍數的概念。

獲學習潛力獎白河國中學生賴佳美說，之前上數學課，有種很無力的感覺，進入學習扶助分組班上課後，老師會針對不會的題目詳細且耐心的解說，並有很多練習機會，提升數學的計算能力，也產生興趣與自信。

桌遊 教育部

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