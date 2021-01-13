萬大線離國小僅10.4公尺 學童遞「不及格」給潘文忠

近20名民眾在教育部前抗議捷運萬大樹林線LG11段「捨直取彎」，指不僅繞進金城公園砍逾百棵老樹，且距離金城公園社區4公尺、土城國小教室僅10.4公尺，未來每3分鐘就有一班列車會行經學校，噪音將嚴重影響土城居民、學童生活。對此，教育部國教署科長曾煒傑表示，會積極維護師生安全，將把全案轉由新北市教育局等相關單位再行評估、取得共識；時代力量立委陳椒華則表示，下周將邀國教署長彭富源召開協調會。

金城公園社區居民指出，台北捷運局所規畫萬大線二期，LG11土城段沿線段，原本設計直行於金城路上，後因以施工便利為由，硬是將軌道與站體彎入金城公園，砍除超過百棵老樹，也將毀壞土城國小整面圍牆設置橋墩軌道，導致軌道離民宅最近距離4公尺，離教室最近距離只有10.4公尺，每6分鐘就有雙向列車，等於每3分鐘就有一班車經過，操場上方就是軌道，學生又該如何專注學習？

陳椒華今也出席聲援，她表示，不當的捷運工程變更，嚴重壓迫居民與學生的生活，計畫變更是捷運以便利為由截直取彎，呼籲新北市政府、台北捷運局趕快撤銷不當變更工程，還給居民好的生活品質，給學童好的求學環境。

一名土城國小一年級的學生家長表示，捷運開發大家都支持，但民國97年核定直行於金城路上，相隔10年後竟要彎入校園。他說，轉彎要煞車，隔音牆也防不了，「明明可以直線卻改成轉彎，不是工程困難，背後什麼因素就不了解」。

土城國小家長自救會成員陳媽媽則說，桃園機場捷運距離民宅200公尺，已經有居民反映要服用精神藥物才能休息，若捷運萬大線二期土城段LG11鄰進土城國小，靠近特殊教育教室、低年級教室，難道也要孩子服藥嗎？她也提到，當時捷運局說要進入校園，也沒做環境評估，噪音標準更是刻意放水，近3000名孩童受教品質嚴重受損，懇請教育部長潘文忠聽進心聲。

抗議現場上演行動劇，多名土城國小學童遞交教育部長不及格成績單，認為教育部未守護土城國小師生受教權、未拒絕捷運萬大線軌道侵入校園、未維持安寧教學環境，確保孩童健康身心發展，也沒有保留金城公園綠地完整，維護兒童遊戲權利。

教育部國教署國中小組國行科長曾煒傑出面接受陳情書，他表示，會積極維護師生安全，將把全案轉由新北市教育局等相關單位再行評估、取得共識；立委陳椒華則表示，下周將邀國教署長彭富源召開協調會。