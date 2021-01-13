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影／搶救原住民語 原教盟籲修法

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
原教盟成員、無黨籍台南市議員谷慕．哈就（中）等人今天舉行記者會呼籲，今年應修訂國家語言發展法具體明列各階段各年級字樣，保障各階段各年級的課程與定位。記者潘俊宏／攝影
原教盟成員、無黨籍台南市議員谷慕．哈就（中）等人今天舉行記者會呼籲，今年應修訂國家語言發展法具體明列各階段各年級字樣，保障各階段各年級的課程與定位。記者潘俊宏／攝影

教育部日前在課審大會決議國中教育階段本土語言課程，七、八年級必修每周一節，九年級則列為選修的彈性課程，高中則只有二學分必修，原教盟今天舉行記者會，對此強烈表達不滿，要求教育部應依照國家語言發展法的立法精神，務實修法把原住民語列為各年級必修，保障學習的延續性，也讓原住民語能務實傳承。

原教盟代表余年華肯定教育部將本土語言、手語列為國小必修課程，但原住民族族語已面臨語言斷層及消失危機，家庭很難透過父母傳承，教育部要編列預算培育專任師資與輔導編印本土文教材，靠教育制度讓族語務實傳承到下一代。

原教盟成員、無黨籍台南市議員谷慕．哈就也呼籲，今年應修訂國家語言發展法第9條，具體明列各階段各年級字樣，保障各階段各年級的課程與定位。谷慕．哈就說國家既然宣示要還給原住民權益，原住民文化的傳承就不能用擠牙膏式的方式慢慢來，除此之外，也要制定原住民族學校法，用更嚴謹的正規教育方式，傳承原住民的文化與知識體系。

國民黨立委鄭天財表示，當初他讓原住民語列入國家語言發展法，但目前實施顯然不符合立法精神，希望執政黨能支持原住民語的修法。

原教盟成員、無黨籍台南市議員谷慕．哈就（中）等人今天舉行記者會呼籲，今年應修訂國家語言發展法具體明列各階段各年級字樣，保障各階段各年級的課程與定位。記者潘俊宏／攝影
原教盟成員、無黨籍台南市議員谷慕．哈就（中）等人今天舉行記者會呼籲，今年應修訂國家語言發展法具體明列各階段各年級字樣，保障各階段各年級的課程與定位。記者潘俊宏／攝影

原住民語 國家語言 教育部

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