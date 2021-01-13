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教部擬鬆綁幼兒園外語條款 民團批修法漂白、就地合法

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部擬刪除「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」條款，引發外界熱議。托育政策催生聯盟二度疾呼學前英語教育政策「不需修法，只需落實」。記者趙宥寧／攝影
教育部擬刪除「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」條款，引發外界熱議。托育政策催生聯盟二度疾呼學前英語教育政策「不需修法，只需落實」。記者趙宥寧／攝影

教育部擬刪除「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」條款，引發外界熱議。托育政策催生聯盟二度疾呼學前英語教育政策「不需修法，只需落實」，即便教育部強調修法前後無差別，但托盟質疑，政府原立法要擋英語熱，教育部沒落實卻要刪除，讓英語分科教學就地合法，根本自相矛盾，更批是修法漂白昂貴、違法、有害幼兒的英語教育，葬送幼兒未來的愚蠢作為。

托盟今天上午召開記者會，二度對「雙語國家」政策幼兒園法規提出建言。托盟召集人劉毓秀表示，20年前多名幼兒教育學者已出來疾呼，台灣幼兒美語教育已經到發高燒40度的地步，教育部事後明定幼兒園不得進行全日、半日或分科的外語教學，現在幼兒園沒退燒，反而變本加厲。

劉毓秀指出，去年召開記者會後，教育部說條文刪除後效力相同，實際上教育部沒落實卻要把法規刪除，讓外語分科教學就地合法，不僅對孩子造成負面影響，師資、教學教法都有疑慮。

為降低家長經濟負擔，教育部近年擴增公共幼兒園，包含公幼、非營利、準公共化幼兒園，劉毓秀表示，國家托育政策要讓家長願生能養，但教育部卻修法漂白昂貴、違法、有害幼兒的英語教育，無疑是葬送幼兒未來的愚蠢作為。

台中教育大學幼兒教育學系副教授陳淑琴長期研究我國幼教政策，台灣外語熱發高燒，早期曾有沒用外語教學的私幼業者，學生人數從300多人銳減剩100多人，找上她訴苦「乾脆關門」，也曾有家長把孩子送全美語幼兒園，三年花費近百萬，學到的語言卻只有三十多句。

王百芳是兩名小孩的媽嗎，大女兒讀私幼，小女兒抽中公幼，目前都已上國小。她分享，大女兒學校從中班開始，每天都有一堂英文課，學習ABC、發音、唱兒歌、簡單句，期末則進行英語歌唱戲劇表演。

「只學ABC的孩子，學期末卻要進行複雜的戲劇表演？」王百芳說，孩子靠背誦才能上台表演，在幼兒園期間，早也背晚也背，背不好就犧牲遊戲時間，採填鴨式教育，甚至戲劇內容是要孩子違背道德觀，但英語老師不會與孩子討論戲劇內容，孩子只好被迫吞下角色崩潰大哭。

王百芳表示，她從成為母親那天起，就開始受到各種商業廣告洗腦，比如越早接觸英文越好，不要讓孩子輸在起跑點，但錯誤的教育方式，才是傷害孩子的主因，她也反問教育部，「作為家長，有沒有不被恐嚇的自由？」

非營利幼兒園園長蔡玉璘則說，幼兒階段要培養生活自理、情緒管理、解決問題的三大能力。若要在幼兒階段接觸外語，可採融入式教法。比如《小星星》歌曲有不同國家版本，水果、午餐食材也會透過國語、台語、英文，且台灣的新住民比例高，也會邀請孩子分享母語，從孩子「舊經驗」引導學習動機，每天例行性的學習，才能嫁接在生活能力。

陳淑琴也說，語言會有階級制，很多孩子會在教室強調「我會說英文」，不太會聽的就會很羨慕，呼籲教育部堅持專業良知，貫徹既定語言政策，「先母語、再國語、後外語」，台灣是多語國家，外語也不一定是英語。

該法案預告期已在去年12月底屆期，教育部先前曾回應，修法是為避免外界誤解禁止幼兒園實施外語教學，準則修正後的執行方式，與現行規定並無不同。另根據修正內容，法規仍保留「不得進行以精熟為目的之讀、寫、算教學」，意即課程仍以統整方式實施，不得單開一科教英語。

教育部 幼兒園 語言

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