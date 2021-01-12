國高中校服外添便服衣 青民協調查：5成學生反映沒落實

近來寒流發威，雖然教育部規範學生可依個人對天氣冷、熱感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服，且天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內外均可加穿保暖衣物，但台灣青年民主協會理事長張育萌指出，仍有約五成國、高中學生反映學校沒落實，學生不能添加校服以外的保暖衣物，或只能把保暖衣塞入校服內，甚至十度以下才能額外添大衣，建議教育部抽查重點違規學校。

台灣青年民主協會昨晚在臉書PO文指出，教育部去年八月已修改「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，學生可依個人對天氣冷熱的感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。且天氣寒冷時，學校應開放學生在校服「內」及「外」都可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等，國中、國小也同步跟進。

不過，中部一名私立高中學生表示，學校雖開放學生添加自己的衣服，但仍僅限於校服內，甚至還要求只能穿白色；北市萬芳高中學生家長則表示，學校多年前就開放學生太冷可自行添加便服外套，學生家長都支持；但根據台灣青年民主協會近期在網路上調查國、高中生學校服儀是否有依新規定開放添衣物，2843位國、高中學生填答，仍有五成學生反映學校沒落實。

張育萌表示，有些學校要求學生僅能將保暖衣物塞在校服內，也有學校只讓學生穿校服，即便現行違反服儀規定不得記過處分、罰愛校服務，僅能口頭勸戒、書面自省，或通知家長，但仍有不少學校「繞道處罰」，比如學校「暗地」要求學生愛校服務，學生一旦拒絕管教，又可跟記過連結。

「校長主任要自己體會把厚重東西硬塞在裡面有多不舒服」，台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，學校不應干涉學生便服外套要加在裡面還外面，若學校認為要靠校服辨認在校生，倘若有心人拿學校制服冒充學生入校，狀況仍是一樣，反該教導學生如何自保。

教育部國教署表示，只要學生主觀覺得寒冷，學校就應開放校服內外均可加穿保暖衣物，若學校禁止，就是違反規定，會對學校行政指導，若有接獲家長、學生反映，也會糾正學校。教育部次長蔡清華也說，學校服儀不要那麼僵化，應顧及學生感受差異。

國教署也補充，將全面檢視高中學生手冊中各校服儀規定，「服儀管理」也已納入簡任視察到校視察項目之一，若查學校確有違法，公立學校將列入校長成績考核，私立學校則列入獎勵或補助參考。