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教育部擬放寬港澳高中生來台限制 明星高中不埋單

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

我國開放各大專校院招收港澳生，高中階段港澳生只能讀新北市華僑高中。教育部統計，去年台灣各級學校僑生、港澳生人數達2萬8805人，七年內增九成，有意來台就學的華人變多。為擴大生源，教育近日預告修正相關草案，擬開放各高中職招收港澳生。高職主管樂見其成，並說台灣技職教育品質勝過鄰國、美國，將吸引生源。明星高中則擔心港澳生入學後跟不上，暫不考慮招生。

為吸引更多港澳生來台讀高中，教育部近日預告修正香港、澳門居民來台就學辦法，將開放沒有台灣合法居留身分的港澳生，以就學名義來台讀書。另開放國內各公私立高中職收港澳生，不再侷限於華僑高中。不過港澳高中生未成年，教育部表示，考量他們不見得與家長一同來台，將開放高中校長或董事長、董事擔任港澳生的在台監護人，行使在台期間的監護權。

私立高中職教育事業協會理事長、莊敬高職董事長王傳亮樂見其成，他表示，我國高中階段技職教育品質勝過鄰國、美國，有吸引力。政府目前只開放只開放越南、馬來西亞等東南亞七國僑生來台讀書，港澳生來台只能讀華僑高中，校方發現僑生來台求學情況日益踴躍，許多人選擇餐飲科、表演藝術科就讀。

目前唯一收港澳高中生的華僑高中校長鄭文洋分析，該校現有三名港生，沒有澳門生。近期香港政治動盪，確實有港生詢問來台讀高中的可能性。若修法通過，頂尖高中也加入招生行列，有望增加生源。港澳與台灣學制不同，僑中目前按港澳生原本就讀的中學年段，安排來台銜接合適的年級，沒有太大的銜接問題。

不過，建國中學校長徐建國表示，即便修法通過，建中暫不考慮招收港澳生，理由是校內一般生都無法完全跟上課業進度，若招收學習環境不同的港澳生，恐增加他們壓力，對他們不見得有利。

另有高中教師表示，未成年學生的監護責任繁重，草案規畫由高中校長或董事長、董事擔任港澳生的在台監護人，若來台學生數量增加，學校主管恐分身乏術，難落實監護權。教育部國際及兩岸教育司表示，草案仍在預告期，明年2月22日前開放民眾提出意見。

教育部 未成年

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