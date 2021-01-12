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新北首創原住民題材廉政漫畫 泰雅文化融入品德教育

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市府政風處以泰雅文化研編「前進泰雅部落大冒險」漫畫，為全台第一本原住民題材的廉政品德教材，今下午於烏來國中小舉辦贈書活動。圖／新北政風處提供
新北市府政風處以泰雅文化研編「前進泰雅部落大冒險」漫畫，為全台第一本原住民題材的廉政品德教材，今下午於烏來國中小舉辦贈書活動。圖／新北政風處提供

為宣導校園誠信，加強學童品德教育，新北市府政風處以泰雅文化研編「前進泰雅部落大冒險」漫畫，成為全台第一本原住民題材的廉政品德教材。新北市政風處今下午也於烏來國中小舉辦贈書活動，並將從烏來區開始辦理共讀活動，逐步推廣至新北市全境小學，讓更多學童都能透過閱讀學習正確價值觀，並認識泰雅原住民文化。

今政風處長王文信贈書給烏來國中小校長陳煌燿及福山國小校長陳進德，新北市議員馬見Lahuy．Ipin、原民局副局長陳碧霞、法務部廉政署組長葉建華、烏來區秘書黃賽門及退休校長高元杰都到場見證。陳煌燿表示，以泰雅文化為背景研編的漫畫品德教材，讓更多人認識泰雅文化，也豐富偏鄉閱讀資源。

馬見Lahuy．Ipin表示，這是全台灣第一本廉政原住民品德教材，小朋友未來可能會成為區長、議員，廉政教育應該從小做起，長大後就不會發生貪污等不法情事，未來政風處也會在樟樹國小、金山高中原住民藝能班等重點學校推廣，讓更多原住民小朋友認識泰雅文化，並學到廉政誠信觀念。

王文信說，政風處自101年開始出版廉政故事集等校園誠信刊物，希望從小陪伴學童「誠」長，今年應馬見Lahuy．Ipin議員邀請，以烏來泰雅文化為背景研編「前進泰雅部落大冒險」漫畫，特別感謝曾獲師鐸獎的退休校長高元杰、原民局、法務部廉政署等大力協助。將從烏來區辦理共讀，並逐步推廣至新北市全境小學。

新北市府政風處以泰雅文化研編「前進泰雅部落大冒險」漫畫，為全台第一本原住民題材的廉政品德教材，今下午於烏來國中小舉辦贈書活動。圖／新北政風處提供
新北市府政風處以泰雅文化研編「前進泰雅部落大冒險」漫畫，為全台第一本原住民題材的廉政品德教材，今下午於烏來國中小舉辦贈書活動。圖／新北政風處提供

烏來 原住民

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