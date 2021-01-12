北市學生國際交流超多元 視訊、筆友打破疫情界線
北市教育局今舉辦台北以色列教育合作交流啟航見面會，為北市校園的國際交流合作再添一個國家。台北市副市長蔡炳坤說，台北與以色列相隔8,300餘公里，在疫情中仍希望能積極推動教育合作交流，目前有台以雙方共有60所學校參加此計畫。
記者會現場透過視訊，台北市副市長蔡炳坤、教育局主任秘書吳金盛以及台北以色列經濟文化代表處駐台代表Omer Caspi （柯思畢）均到場參與，並邀請以色列教育部與環境部代表等8位代表，透過視訊共同參與及致詞，打破邊境管制的界線，進行跨國交流。蔡炳坤說，台以交流契機為2019年市長柯文哲率團訪問以色列，回國後即積極推動雙邊各項交流。
台北市早在2016年即開始推動國際筆友計畫，讓北市學生與各國學校透過線上視訊、電子郵件、實體書信進行實際交流互訪等方式，讓學校師生能與國外夥伴進行國際議題的課程協作，已擴及歐美亞，如美國、義大利、日本、法國、英國、新加坡等10餘個國家，2019年加入以色列後，台以學生互動熱烈，目前有台以雙方共有60所學校參加此計畫。
北市金華國中課研組組長許珮甄說，金華國中參加國際交流計畫已將近五年的時間，北市自2019年起以「動物保育」為國際交流互動的主題，帶孩子們參加動物保育、動物中途救援等。
金華國中張同學和高同學表示，因為對動物議題有興趣，而參加這個計畫，先前有在老師帶領下參觀流浪貓餐廳，老師也在課餘時間教導他們如何救助流浪貓狗，為了要和以色列同學溝通，兩位同學也勤於上網查資料、準備講稿。
不過去年疫情關係，以色列停課使得雙方同學無法視訊，高同學說，本來以為要跟以色列同學視訊，還特別準備了以色列流浪貓、流浪狗，和以色列特有動物的資料，期待早日和以色列同學視訊交流。
不僅無法視訊，書信往來也因疫情受影響，北市金華國中張老師說，本來筆友計畫是郵寄實體信件，但因為歐洲部分現在不能寄送國際信件，便改為將實體信件拍照上傳至雲端空間，有些國家則以電子郵件代替。
北市教育局表示，108年度北市補助101團，約9,049名師生赴海外進行國際交流；2019年推動「台北在地遊學」計畫，來台北體驗遊學及交流學生也達1萬6,265名。目前雖逢疫情影響停止實地交流，但教育局也將持續透過多元交流方式推動國際教育。
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