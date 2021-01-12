寒流發威校服不保暖？ 教部：學校不能禁校服內外添衣

近來寒流發威，學生單穿校服恐怕還是會著涼，依教育部高中以下服儀規定，學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服；天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等，學校均不能禁止。

教育部表示，「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」第4點第1項第3款已明定，學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服；「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」、「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」也有相同規定，學生在校服內、外，均可加穿保暖衣物。

不過，仍有高中學生指出，學校目前只開放穿發熱衣、毛帽、圍巾，不可以加穿便服外套、帽踢、大學T，在這學期的服儀委員會上，學生代表爭取開放，卻被學校以校服夠保暖為由而否決。

對此，教育部國教署學務校安組長林良慶表示，根據教育部規範，只要學生主觀覺得寒冷，學校就應開放校服內外均可加穿保暖衣物，若學校禁止，就是違反規定，會再進行行政指導，若有家長、學生反映，也會去糾正學校。

至於學校聲稱校服外添保暖衣物，要經服儀委員會討論決議。林良慶表示，服儀委員會主要是針對「不能穿什麼」，比如霧眉，或是穿校服以外的衣物，但天氣寒冷可加便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子已寫入法規中，學校若禁止就是違規。