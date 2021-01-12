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興大連續7年選拔「懷璧獎」 今年3優秀年輕學者獲獎

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
興大昆蟲系李後鋒教授榮獲懷璧獎。圖／興大提供
興大昆蟲系李後鋒教授榮獲懷璧獎。圖／興大提供

獎勵優秀年輕學者，中興大學連續七年舉辦「懷璧獎」選拔，鼓勵45歲以下之專任老師投入高潛力的研究領域。日前研發處公告得獎名單，有3名年輕學者從18個申請案中脫穎而出，分別是材料科學與工程學系助理教授薛涵宇（工程及數理科學組）、昆蟲學系教授李後鋒（生命科學組）、行銷學系副教授陳明怡（人文及社會科學組）。

興大表示，校內外審查委員依據申請者5年內的學術表現、研究內容之開創性與重點突破之潛力，書面審查並召開評選會。委員對於得獎者均給予高度肯定，這裡教授薛涵宇獲得的評述：「長年耕耘仿生材料，成果佳、績效良好，並已建立國內外口碑，值得嘉許，假以時日，必將有更高之成就」；教授李後鋒獲得的評述：「研究重要且具特色，在學理上具創新性對社會相當有貢獻」；副教授陳明怡：「在學術上拓展理論在行銷領域的發展，實務上也能為相關團體和社會企業提供參考」。

薛涵宇致力於自發性仿生表面皺褶型態生成之技術建立與應用開發，建立一新穎濕式釋放技術製備具對稱型排整之皺摺表面，如同人類指紋，進一步結合不同材料系統，開發具功能性之特殊界面，如超疏水表面、乾式黏著元件，與細胞誘導排整。5年內共發表約 12 篇論文，期刊論文發表數量與品質並重，論文 Impact Factor (IF)平均約10.5 點，多數排序該領域10%以內 (Q1)。

昆蟲系教授李後鋒以白蟻生物學與防治為研究主軸，透過長時間大規模基礎生態資料的累積，近年逐漸開花結果，在生物學方面，發現孓遺白蟻物種，完成白蟻科級的演化樹；歪白蟻大顎運動研究，一舉刷新動物運動極速紀錄；白蟻農業行為研究，則窺見絕對共生維持機制、社會性的演化驅力以及白蟻農業害蟲防治策略。5年內發表研究論文 28 篇與專書章節 2 篇，其中含 SCI 文章 23 篇(Q1:9, Q2:8, Q3:4, Q4:2)，含第一或通訊作者文章 20 篇，受邀演講與研討會宣讀共 65 次。

行銷系副教授陳明怡以構念層次理論為核心，探討「親社會行為」議題上的廣告說服效果。這些親社會議題包含慈善活動的偏好、健康產品的偏好、環保產品的偏好等，研究範疇皆聚焦於對整體社會環境及福祉有意義及價值的活動上。

興大行銷學系陳明怡副教授榮獲懷璧獎。圖／興大提供
興大行銷學系陳明怡副教授榮獲懷璧獎。圖／興大提供
興大材料系薛涵宇助理教授榮獲懷璧獎。圖／興大提供
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中興大學 廣告 社會企業

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