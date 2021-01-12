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家長過年想包「3千6」謝幼稚園師！眾人狂喊別送：會害人
【110學測】
隨著農曆新年將近，民眾也準備過年，而「包紅包」也是必備的傳統習俗，但怎麼包紅包才不失禮，每次都讓人傷腦筋。一名家長問，如果過年時想送禮盒和包紅包給老師，包3600會太少嗎？引起網友反彈「刷新我的三觀。」
一名家長在「靠北幼稚園」發文，想問大家過年想送禮盒和紅包給老師，紅包部分想包3600元會太少嗎，主要是覺得老師蠻辛苦的，單純想感謝老師而已，希望大家能提供一些經驗和意見。
網友則反彈「老師難為...為難老師，您確定送錢是對的嗎？刷新了我三觀。」、「是吃喜酒嗎？不如手作張卡片吧」、「只要平時配合老師就是最大的恩典了，禮物……不用了吧！」、「有些園所規定不可以收禮，更何況是紅包.這樣老師會被約談！請三思呀！」、「其他家長表示：壓力好大」、「真的不要送紅包，送大禮盒讓學校老師可以一起分享就很暖了！」。
也有人認真說「喔！不，千萬不要有這樣的行為，說真的老師們並不會想要家長送的任何東西，只要在孩子的教育上，家長老師都能配合互相理解這對老師來說是最棒的禮物，物質上就真的不要送，現在是什麼時代了沒有人會這樣送禮了啦！就用平常心跟包容與互相就好了」。
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