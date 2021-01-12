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畢業起薪比科大少？ 高職畢普大生後悔「選校不選系」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前在Dcard上發文表示自己十分後悔大學的決定。圖為示意圖。 圖片來源／ingimage
一名女網友日前在Dcard上發文表示自己十分後悔大學的決定。圖為示意圖。 圖片來源／ingimage

就業問題是幾乎是每位學生畢業後需面臨的問題，因此大學所就讀的大學與科系和未來發展息息相關，但不少人比起科系和師資更注重學校名氣，結果悔不當初。一名畢業網友日前在網路上發文透露自己對大學的抉擇十分後悔，引發熱議。

一名女網友日前在Dcard上發文，自己看到知名日本動畫「我們這一家」後突然有感而發，並透露「4年前我從某高職畢業正要選填大學，原本我要填一家看起來很不起眼的私立科大，可能你沒什麼聽過名字的那種。但因為這科大有名的是這個系，師資也很好，教學課程什麼的，我也看過了，覺得很不錯」。然而後來因自己指考成績不錯，被母親強迫一定要上親戚也聽過的學校，不然不但不幫忙付學費，過年壓歲錢金額還不會增加。因此原PO最後還是照家人的期待，選擇了普通大學的同科系。

沒想到原PO畢業後，因薪水比同科系的科大友人少感到懊悔不已，「現在畢業一年多了，那個原本跟我選填科大的同學，因為年資夠久、再加上實習、老師介紹等等，每個月42k。但像我現在才32k，整整差10k。還有課程的部分也是，感覺就跟科大差了一大截。資源方面也是，雖然頂著不錯的大學光環畢業，但還是有點後悔，當初怎麼不選科大」。

此文一出，引起許多畢業生留言嘆只選校真的沒比較好，「我覺得畢業證書是門票，剩下的看本事，你有本事一定被看見，事情都過去了這樣想你只會更憂鬱」、「沒辦法啊，台灣的觀念就這樣」、「真的，我就是這樣選了一個沒前途的語言科系，人生整個完蛋」、「選系比選校重要多了」、「我高中生轉科大，當初只說我覺得選系比較重要，真的很需要父母的支持與理解」、「我也後悔選校了」。

但也有許多人有不同想法，表示選系不選校並沒有比較好，「抱歉，我就是選系不選校的後果。不僅7年畢業噴了快百萬學費，看著高中同學已經碩士畢業年薪兩、三百。看看自己就是拿一份燃燒肝，但平均時薪低得可憐的工作」、「我選系不選校，但真的有遺憾」、「我是選校不選系，不過還好我的選擇是對的。只能說看狀況了」。

薪水 科系 大學生 Dcard

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