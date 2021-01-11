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國中本土語必修排擠彈性學習課 教師憂新課綱變調

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國家語言發展法規定，111學年起閩南語等本土語言納中小學必修，教師憂衝擊既有課程時數。圖／聯合報系資料照片
國家語言發展法規定，111學年起閩南語等本土語言納中小學必修，教師憂衝擊既有課程時數。圖／聯合報系資料照片

國家語言發展法規定，111學年起本土語言納中小學必修，超出108課綱規畫範疇。教育部課程審議會為此修改新課綱總綱，9日決議國一、國二每周必修一節本土語言，將挪彈性學習課程來上。推動新課綱的教師批評，這項結果符合法規，卻違背彈性學習課程著重發展學生興趣、開拓各校特色課程的初衷。國民教育若持續配合政策，新課綱精神將日益式微。

語發法通過後，中小學本土語納必修一事屢成課審會爭議焦點。上屆課審會有四名任教於國中的委員指出國中階段課已滿，本土語將影響新課綱規畫，甚至排擠國文、英文學分，集體辭職表達不滿。改組後的課審會成員9日開會，決議國一、國二必修本土語言，國三則為選修。

現任課審委員、全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁表示，這項決議是符合語發法和兼顧新課綱的折衷方案。課審會原有三個版本，包括僅國一必修本土語、國一和國二必修，以及三年都列必修。

教育部則說，國小六個年都必修本土語，考量國小以兩年為一級別規畫課程，為利學習銜接，故將國一、國二列為一級別，國三則為選修課，讓學生深化應用前兩年的學習成果。另在高中階段列本土語必修兩學分。

教育部表示，他們在不影響既定部定課程各領域、科目節數前提下修訂新課綱，將國家語言納入部定課程。部定課程由國家統一規定，以養成學生的基本學力為主。彈性學習課程非部定課程，目的是讓各校發展校本特色課程、議題探究、跨領域學習專案等。

一名國中教師表示，目前適用新課綱的國中生，每周要上四到六節的彈性學習課程。他任教的學校把學分數配給各科，由教師自主研發教案，開設多元、有趣的數學、英語等課程。以英語為例，教師帶學生讀原文圖文書，從中認識和討論聯合國永續發展目標（SDGs）、人權、性別平等等議題，學生反應佳。

這名教師說，新課綱的彈性學習課程著重發展學生興趣、開拓各校特色課程，未來都得教本土語，意味學生只能發展本土語興趣？或是每個學校的特色課程都得是本土語？課審會的決議讓新課綱變調。他以澳洲為例，該國也想保存文化，但不將本土語列入國民教育，而是另設機構並鼓勵民眾學習。

另一名教師擔憂這項決議打擊教師拚新課綱的士氣。他說，預見各校將開始煩惱本土語師資不足、鼓勵他科教師教本土語，同時放棄各科教師花多個月準備好的教案，讓教師覺得「為新課綱改變教學的人都是蠢蛋」。

教育部新課綱輔導團成員、新莊國中教師曾麗娜表示，新課綱邁入第二年，他走訪許多學校，看到愈來愈多教師終於相信課綱「玩真的」，積極投入跨領域備課，開發特色教案。111學年七年級（國一）、八年級（國二）都要讓出彈性學習課程給本土語言，將衝擊新課綱發展空間。

108課綱 國家語言 教育部

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