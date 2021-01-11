真理大學換鎖風波 張良澤：以後只會到學校遛狗

真理大學台灣文學資料館榮譽館長張良澤，遭到學校換鎖拒於館外，引發各界關注，張良澤下午在台南舉辦聲明會，表示學校託人把鑰匙拿給他，但是他不會接受，要求學校把他私人物品東西還給他，從此退出該館，「門是你們鎖的，以後不會再跟你們借鑰匙」

張良澤下午表示，教育部長潘文忠早上有致電給他，希望能夠與學校協調處理好此事。而館內有一百多箱他個人的私人物品，要求學校打開門鎖還給他，而六間展示間內相關文物也都是他的，但是他捨不得拿出來，希望仍在學校展示，未來如果學校不要，一定要還給他，以後不會再進館內，除非是到校園裡面遛狗散步。

而據了解，真理大學現任校長陳奇銘，之前曾經指示學校圖書館人員到麻豆校區台灣文學資料館內搬東西，並表示「只要在館內的東西都是學校所有」，未來雙方在館內物品的所有權可能仍然有爭議。

張良澤下午在台南市中西區的吳園內舉辦事件說明會，包括台南市政府文化局局長葉澤山、台灣文學館前任館長鄭邦鎮、台灣文學館館方人員、成大台文系、台文筆會、真理大學台文系學生等上百人都到現場關切，不少人還搶著跟張良澤拍照，為他加油打氣，現場一片溫暖，也對於真理大學校方的做法憤憤不平。

張良澤細說台灣文學資料館的成立始末，強調學校在換鎖之前完全都沒有通知他，第一次換鎖的時候告訴他可以去跟學校的行政人員拿鑰匙，第二次換鎖的時候根本完全都沒說。

當天陳澄波基金會董事長陳立栢還特別要到館內參觀，他跟陳立栢兩個人站在被鎖的大門之外不知所以，連他之前要去中央大學演講寫好的講稿也都被鎖在裡面，來不及拿出來。

後來有台灣文學之母稱號的鍾肇政兒子鍾延威獲悉此事，在臉書上披露，引發關注，張良澤表示，學校派行政處長黃瓊恩在10日的晚上，拿著餅乾等禮物還有一封信到他家中，因為當時他不在家，家人拒收，黃瓊恩堅持把東西留下，並表示信裡面有兩把鑰匙。

張良澤表示，其實學校在第一次換鑰匙的時候，他心裡就已經有最壞的打算，「噩夢終於要成真了」，才會趕快通知之前寄放文物的人來拿回東西，其中包括鍾延威，也開始陸續把自己的私人物品打包。

如今雖然學校派人送來鑰匙，但是他已經下定決心，要離開館內，離開這個像他自己的兒子一樣、一手創立的台灣文學資料館，而很多關心的人以為他「沒有這個館就會死」，但其實大家放心，他會活得很好，現在在編「老人文學」雜誌，過得很開心。