真理大學換鎖風波 張良澤：以後只會到學校遛狗
真理大學台灣文學資料館榮譽館長張良澤，遭到學校換鎖拒於館外，引發各界關注，張良澤下午在台南舉辦聲明會，表示學校託人把鑰匙拿給他，但是他不會接受，要求學校把他私人物品東西還給他，從此退出該館，「門是你們鎖的，以後不會再跟你們借鑰匙」
張良澤下午表示，教育部長潘文忠早上有致電給他，希望能夠與學校協調處理好此事。而館內有一百多箱他個人的私人物品，要求學校打開門鎖還給他，而六間展示間內相關文物也都是他的，但是他捨不得拿出來，希望仍在學校展示，未來如果學校不要，一定要還給他，以後不會再進館內，除非是到校園裡面遛狗散步。
而據了解，真理大學現任校長陳奇銘，之前曾經指示學校圖書館人員到麻豆校區台灣文學資料館內搬東西，並表示「只要在館內的東西都是學校所有」，未來雙方在館內物品的所有權可能仍然有爭議。
張良澤下午在台南市中西區的吳園內舉辦事件說明會，包括台南市政府文化局局長葉澤山、台灣文學館前任館長鄭邦鎮、台灣文學館館方人員、成大台文系、台文筆會、真理大學台文系學生等上百人都到現場關切，不少人還搶著跟張良澤拍照，為他加油打氣，現場一片溫暖，也對於真理大學校方的做法憤憤不平。
張良澤細說台灣文學資料館的成立始末，強調學校在換鎖之前完全都沒有通知他，第一次換鎖的時候告訴他可以去跟學校的行政人員拿鑰匙，第二次換鎖的時候根本完全都沒說。
當天陳澄波基金會董事長陳立栢還特別要到館內參觀，他跟陳立栢兩個人站在被鎖的大門之外不知所以，連他之前要去中央大學演講寫好的講稿也都被鎖在裡面，來不及拿出來。
後來有台灣文學之母稱號的鍾肇政兒子鍾延威獲悉此事，在臉書上披露，引發關注，張良澤表示，學校派行政處長黃瓊恩在10日的晚上，拿著餅乾等禮物還有一封信到他家中，因為當時他不在家，家人拒收，黃瓊恩堅持把東西留下，並表示信裡面有兩把鑰匙。
張良澤表示，其實學校在第一次換鑰匙的時候，他心裡就已經有最壞的打算，「噩夢終於要成真了」，才會趕快通知之前寄放文物的人來拿回東西，其中包括鍾延威，也開始陸續把自己的私人物品打包。
如今雖然學校派人送來鑰匙，但是他已經下定決心，要離開館內，離開這個像他自己的兒子一樣、一手創立的台灣文學資料館，而很多關心的人以為他「沒有這個館就會死」，但其實大家放心，他會活得很好，現在在編「老人文學」雜誌，過得很開心。
包括台灣文學館、台南市政府文化局等單位都表示願意提供場地供張良澤存放文物，張良澤表示，之前已有企業家跟他連絡，他也運了一部分過去，其他的以後再討論，「其實我心裡最大的願望是總統府有一個角落可以放台灣文學相關文物」
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