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影／真理大學生齊聚校內抗議 要求校長出面道歉！　

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
真理大學台北校區學生齊聚校園內聲援前台文館長張良澤，要求校長出面道歉，並暫緩北遷事宜。記者張睿廷／攝影
真理大學台北校區學生齊聚校園內聲援前台文館長張良澤，要求校長出面道歉，並暫緩北遷事宜。記者張睿廷／攝影

真理大學台南麻豆校區台灣文學資料館換鎖風波持續延燒，前館長張良澤將於今天下午2時於台南開記者會說明，台北校區數十名學生也在中午於校內舉牌聲援張良澤，要求校長陳奇銘出來面對，公開道歉，並請校方尊重台文史工作者的作品，在換鎖爭議未解決前，暫緩台灣文學資料館北遷工作。

真理大學公共關係組長何月妃接電話後僅低調表示，「不會對今日活動做出回應。」

真理大學麻豆校區台文館去年底無預警換鎖封館，使身為創辦人之一的張良澤進不去館內，引發風波，不只真理大學師生，連文史界也相當關注此事。

真理大學台北校區學生對校方在此次事件的作法也相當不滿，於今日中午發起聲援活動，共有數十名學生參與，齊聲喊出口號「陳奇銘校長出來道歉，反對鴨霸封鎖台文館，捍衛台灣歷史尊嚴，暫停台文館移位。」

真理大學學生會前會長高崇倫表示，校方在對外發表的聲明稿中強調陳奇銘已找過張良澤溝通、協調，但實際上，陳奇銘一通電話都沒有打過，更別提公文、函文等。

高崇倫指出，張良澤已高齡82歲，只是對館內蒐集多年的珍貴資料有難捨的情感，但教授自己也知道校方是因為麻豆校區招生困難，才希望將台文館北遷，只要校方打通電話告知張良澤，相信教授能夠接受，但校方卻用換鎖這種強硬手段來解決此事，此種做法讓大家都難以接受。

高崇倫強調，在台灣文學、文化界，張良澤皆具崇高地位，但今日卻受到真理大學以這種方式糟蹋，我們身為台文系的一分子，理當站出來保衛前輩們留下來的重要文史資產，並為張良澤爭取應有的尊重。

高崇倫說，這次召開聲援活動主要是希望陳奇銘向張良澤道歉，並為換鎖衍伸出來的風波公開致歉，同時要求校方暫緩台文館北遷事宜，將北遷業務拉回校務會議討論，希望校方能尊重台灣文學史工作者耕耘的成果。

張良澤 台灣文學 文史工作者

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