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竹縣120所國中小 全面完成設置AED搭配學習機

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣120所國中小AED已設置完成，並搭配AED學習機與半身安妮，讓校園中生命安全更有保障。記者陳斯穎／攝影
新竹縣120所國中小AED已設置完成，並搭配AED學習機與半身安妮，讓校園中生命安全更有保障。記者陳斯穎／攝影

國中小學因法規並非強制規定裝設自動體外心臟電擊去顫器（AED），多數並未設置，為讓AED在國中小普及化，新竹縣政府去年編列495萬元採購並在各校設置，縣長楊文科今天宣布，縣內120所國中小AED已設置完成，並搭配AED學習機與半身安妮，讓校園中生命安全更有保障。

楊文科在記者會上與縣府同仁、議員及校長等，在13鄉鎮地圖貼上「AED愛心標章」，象徵13鄉鎮市國中小學AED設置完成，每個角落都被重視，並在專業急救教學人員帶領下學習操作設備。

楊文科表示，AED被稱為救命神器，尤其入冬後氣溫驟冷，引發心血管疾病風險增加，如在患者發病倒下黃金急救時間內，搭配使用心肺復甦術(CPR)，可降低患者心臟猝停到院前死亡機率。

根據衛福部「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」法規，學校部分只規定高級中等以上學校須設置，但考慮每天到學校運動的民眾多，國中小也有設置AED的必要性及急迫性，縣府去年籌編495萬元購置AED設備。

教育處表示，學校除了須有AED主機外，更應該有AED學習機、半身安妮，讓急救人員及學校師生可進行訓練及複習，未來將與衛生局、消防局合作，加強辦理校園「CPR+AED急救訓練」，並落實設備管理，提供學童安全的救護環境。

另外，衛生局也指出，根據法規平均單日有3000名民眾出入的大型商場、福利站及百貨業需設置AED，目前縣內家樂福已設置，將持續輔導其他業者設置。

縣長楊文科（中）在專業急救教學人員帶領下，學習操作AED設備。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（中）在專業急救教學人員帶領下，學習操作AED設備。記者陳斯穎／攝影

AED 衛生局 楊文科

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