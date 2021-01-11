北巿幼兒園推STEAM課程 讓孩子在生活中學推理、假設

台北市教育局今天在古亭國小舉辦《台北市幼兒STEAM教案彙編成果輯》新書發表會，推廣幼兒STEAM教育課程，局長曾燦金致詞表示，古亭國小在民國106年啟動STEAM教學，107年設立工作坊，期望學校裡面的教學區都能讓孩子透過情景來探究與實作。

古亭國小校長黃玉貞分享指出，透過環境營造與課程發展的連結，從教室內的學習區延伸到戶外遊戲場建構，處處展現幼兒STEAM課程中統整探索的學習精神，像是設立水彩牆讓學生利用水彩在玻璃上面作畫，或是擺放鍋碗瓢盆讓學生實際敲打產生不同音調高低。

黃玉貞表示，發展幼兒STEAM課程之後，孩子多了團隊合作的精神，幼兒園是採取大中小班兒童混齡教育，STEAM包含大量的討論，孩子必須學者如何不分年齡相互合作，「這是一個非常難得的經驗，因為大家現在都少子化。」孩子漸漸很容易形成推理與假設，例如，小朋友要踢毽子，想要踢高、踢遠要怎麼踢，讓小朋友可以做一系列的研究，包括腳背姿勢、身體部位運用等等，STEAM最大的精神就是把生活的理所當然都視為一個「問題」。

曾燦金表示，推廣STEAM課程，不僅是紮穩教育基礎，更是作為銜接12年國教新課綱有意義的途徑。 台北市在107年設立「臺北市幼兒STEAM教育發展工作坊」，培訓種子教師團隊，實際前往幼兒園裡面進行設計、教學，並讓老師們回到工作坊裡面反思、修正，現在有了一些模式也正大量推廣，目前有提供電子書，讓幼稚園老師下載閱讀，後續會有一些真人課程，讓老師們知道STEAM的精神要如何在教學運用。