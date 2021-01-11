快訊

任期最後10天「彈劾川普」有用？美國兩黨各陷分裂

不透明？美豬已進口108噸「豬肉儀表板卻掛0」食藥署回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北巿幼兒園推STEAM課程 讓孩子在生活中學推理、假設

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
幼稚園學生與教育局長曾燦金分享如何揉麵團。記者潘才鉉／攝影
幼稚園學生與教育局長曾燦金分享如何揉麵團。記者潘才鉉／攝影

北市教育局今天在古亭國小舉辦《台北市幼兒STEAM教案彙編成果輯》新書發表會，推廣幼兒STEAM教育課程，局長曾燦金致詞表示，古亭國小在民國106年啟動STEAM教學，107年設立工作坊，期望學校裡面的教學區都能讓孩子透過情景來探究與實作。

古亭國小校長黃玉貞分享指出，透過環境營造與課程發展的連結，從教室內的學習區延伸到戶外遊戲場建構，處處展現幼兒STEAM課程中統整探索的學習精神，像是設立水彩牆讓學生利用水彩在玻璃上面作畫，或是擺放鍋碗瓢盆讓學生實際敲打產生不同音調高低。

黃玉貞表示，發展幼兒STEAM課程之後，孩子多了團隊合作的精神，幼兒園是採取大中小班兒童混齡教育，STEAM包含大量的討論，孩子必須學者如何不分年齡相互合作，「這是一個非常難得的經驗，因為大家現在都少子化。」孩子漸漸很容易形成推理與假設，例如，小朋友要踢毽子，想要踢高、踢遠要怎麼踢，讓小朋友可以做一系列的研究，包括腳背姿勢、身體部位運用等等，STEAM最大的精神就是把生活的理所當然都視為一個「問題」。

曾燦金表示，推廣STEAM課程，不僅是紮穩教育基礎，更是作為銜接12年國教新課綱有意義的途徑。 台北市在107年設立「臺北市幼兒STEAM教育發展工作坊」，培訓種子教師團隊，實際前往幼兒園裡面進行設計、教學，並讓老師們回到工作坊裡面反思、修正，現在有了一些模式也正大量推廣，目前有提供電子書，讓幼稚園老師下載閱讀，後續會有一些真人課程，讓老師們知道STEAM的精神要如何在教學運用。

新書彙整本市公、私立及非營利幼兒園24位教師的集體智慧，在國立台灣師範大學洪榮昭教授及簡淑真教授指導下，產出48個優質STEAM教案及教學實例，內容包含教案特色、教學流程、STEAM知識概念、幼兒學習指標、教學實例說明及教學省思。

古亭國小附設幼稚園採取大中小班混齡教學，讓學生能在課程設計中學會團隊合作的精神。記者潘才鉉／攝影
古亭國小附設幼稚園採取大中小班混齡教學，讓學生能在課程設計中學會團隊合作的精神。記者潘才鉉／攝影
古亭國小附幼設立水彩牆讓學生利用水彩在玻璃上面作畫，可藉由上方水龍頭開水沖洗，下方洩水坡度也能順利將污水帶至水溝，避免流向其他遊樂區域。記者潘才鉉／攝影
古亭國小附幼設立水彩牆讓學生利用水彩在玻璃上面作畫，可藉由上方水龍頭開水沖洗，下方洩水坡度也能順利將污水帶至水溝，避免流向其他遊樂區域。記者潘才鉉／攝影

北市 幼兒園

延伸閱讀

微軟助台灣教育轉型 推創新教師培訓計畫

北流音樂策展工作坊、講座 即起開放報名

食農教育推廣計畫徵案 補助最高50萬元

入選台灣工藝之家 漆工藝大師梁晊瑋工作坊為此掛牌

相關新聞

竹縣120所國中小 全面完成設置AED搭配學習機

國中小學因法規並非強制規定裝設自動體外心臟電擊去顫器（AED），多數並未設置，為讓AED在國中小普及化，新竹縣政府去年編...

北巿幼兒園推STEAM課程 讓孩子在生活中學推理、假設

台北市教育局今天在古亭國小舉辦《台北市幼兒STEAM教案彙編成果輯》新書發表會，推廣幼兒STEAM教育課程，局長曾燦金致...

不受天氣影響 竹市六校園投入6千多萬打造風雨球場

為讓學生上體育課不受天氣影響，新竹市府向教育部爭取經費，投入6812萬元為竹市六所國中小打造風雨球場，將於1月底開工。民...

學校制服不保暖? 台中市教育局長喊話：別讓小孩受凍

最近天氣實在太冷，本報接獲多位家長反映，指部分學校仍拘泥於規定要求學生穿不夠暖的制服，並要求學生不得把內著的衣物露出來，...

消弭教育資源落差 交大為偏遠高中提供多元線上課程

為降低偏遠地區高中職的教育資源落差，國立交通大學ewant育網開放教育平台，為偏遠地區高中職開設專屬線上學習專區，精選7...

「遊戲為方法」蔡良慶寓教於樂 讓兒童體適能不再無聊

社會生活水平提高，家長對於孩子健康也更加重視，中華民國青少年體育協會理事長蔡良慶多年來拜訪專家學者，透過遊戲方法搭配音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。