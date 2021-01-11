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不受天氣影響 竹市六校園投入6千多萬打造風雨球場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
載熙國小風雨球場示意圖。圖／新竹市政府提供
載熙國小風雨球場示意圖。圖／新竹市政府提供

為讓學生上體育課不受天氣影響，新竹市府向教育部爭取經費，投入6812萬元為竹市六所國中小打造風雨球場，將於1月底開工。民富國小會用彎曲弧面將風雨球場打造成「樹海裡的大屋頂」，自然融入校園榕樹群，下雨天還可當作家長臨時接送區，設計感、實用性兼具，也為周邊社區民眾再添一處不受天氣影響的運動點。

市長林智堅指出，六所學校分別是香山高中、光武國中、建功國小、載熙國小、民富國小與頂埔國小，市府希望打造設計、實用兼具的風雨球場，融合校園景觀，學校周邊的社區鄰里民眾也能在校園開訪時間來利用。

教育處指出，這次協助規畫民富國小風雨球場的是十彥建築師事務所與楊紹凱建築師事務所，建築師提到，風雨球場單價較低，一般規畫設計僅以類似案例作範本複製貼上，為了讓屋頂融合校園環境，民富國小風雨球場加入彎曲弧面設計，打造有如「樹海」的「大屋頂」給孩子遮蔭，風雨球場也能完美融合周遭的榕樹海，不再是破壞景觀的大鐵皮。

教育處表示，風雨球場具備開放性、通風性且光線充足，已成為全台各地學校在有限的校園空間內，改善體育設施的新方案。為提供各級學校良好的教學環境，市府積極改善各校運動場地，不僅帶給學生嶄新的校園體驗，同時也帶給社區居民一個優質的共享運動空間。

載熙國小校長陳嚴坤說，風雨球場是學生最愛的建設，實用性非常高。風雨球場在下雨天還能成為家長的接送等待區；，民富國小主任鄭維容也說，非常期待風雨球場能夠完成，不管是玩球或是上下課，孩童都能夠在棚子底下奔跑。

民富國小風雨球場示意圖。圖／新竹市政府提供
民富國小風雨球場示意圖。圖／新竹市政府提供
建功國小風雨球場示意圖。圖／新竹市政府提供
建功國小風雨球場示意圖。圖／新竹市政府提供

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