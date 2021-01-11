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頂尖研究資源及師資 邀您一起邁向國際一流大學！

文 / 臺北醫學大學 提供

圖／臺北醫學大學 提供
圖／臺北醫學大學 提供

碩士暨碩士在職專班入學考試招生中

臺北醫學大學110學年度碩士暨碩士在職專班入學考試開始招生，110.01.07至109.01.18開放網路報名。今年共計有29個碩士班、8個碩士在職專班參與「碩士暨碩士在職專班入學考試」共招收239位名額。

北醫大辦學績效深受國內外重視與肯定：2021年THE世界最佳大學排名榮獲全球303名，全國第2；2020遠見雜誌臺灣最佳大學排行榜獲醫科大學第1。

臺北醫學大學提供優秀研究生獎學金，如：碩士班入學優異獎學金，每人每學期獎學金新臺幣5萬元，獎勵2學年等；另有碩士生全時研究生獎勵金及學生學術論文發展獎學金等。

北醫大積極推動國際化，全球共237所國際盟校，並與美國凱斯西儲大學、約翰霍普金斯大學、英國倫敦帝國大學、法國里爾大學、日本北海道大學組成國際學術聯盟，深化國際研究交流；簽訂34個雙聯學位，提供學生進修深造的機會。頂尖的學習資源，為您指引學術之路，一起邁向國際一流醫學大學，竭誠歡迎有研究熱忱的學子加入。

招生資訊詳見:
http://aca.tmu.edu.tw/front/AdmissionDivision/AdmissionDivision_1/news.php?ID=dG11X2FjYSZBZG1pc3Npb25EaXZpc2lvbl8x&Sn=1766
或電洽02-2736-1661分機2146陳小姐。

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