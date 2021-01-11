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黎明中學贏得台南市首屆「科技教育創意實作競賽」第一

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
黎明中學贏得台南市首屆「科技教育創意實作競賽」第一，校長羅家強（右起）與得獎學生鄭以婷、李紫安。圖/羅家強提供
黎明中學贏得台南市首屆「科技教育創意實作競賽」第一，校長羅家強（右起）與得獎學生鄭以婷、李紫安。圖/羅家強提供

台南市黎明中學參加第一屆台南市「科技教育創意實作競賽」，校方上午公告，國一學生鄭以婷、李紫安榮獲國中「生活科技組」第一名，將代表台南市進軍全國賽。

108新課綱新增「科技領域」課程，新增的理由是「培養學生的科技素養，透過運用工具、材料與資源進而培養動手實作」。

台南市配合新課綱上周舉辦「科技教育創意實作競賽」，競賽分為「生活科技組」、「資訊應用組」，鼓勵學生於科技領域學習到的相關知識能發揮於競賽過程中，並由師生團隊想像力製作出具實用與可操性的作品，以有效協助解決日常生活中常見的問題。

校長羅家強表示，實作競賽讓學生發揮創意，將各種想法不再停留於想像階段而是透過實際動手製作從中學習與解決問題，甚至能從自己與他人團隊合作，學習共同製作分享成果。

黎明中學贏得台南市首屆「科技教育創意實作競賽」第一，校長羅家強（右起）與得獎學生鄭以婷、李紫安。圖/羅家強提供
黎明中學贏得台南市首屆「科技教育創意實作競賽」第一，校長羅家強（右起）與得獎學生鄭以婷、李紫安。圖/羅家強提供
黎明中學贏得台南市首屆「科技教育創意實作競賽」第一。圖/羅家強提供
黎明中學贏得台南市首屆「科技教育創意實作競賽」第一。圖/羅家強提供

課綱 素養

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