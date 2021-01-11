黎明中學贏得台南市首屆「科技教育創意實作競賽」第一

台南市黎明中學參加第一屆台南市「科技教育創意實作競賽」，校方上午公告，國一學生鄭以婷、李紫安榮獲國中「生活科技組」第一名，將代表台南市進軍全國賽。

108新課綱新增「科技領域」課程，新增的理由是「培養學生的科技素養，透過運用工具、材料與資源進而培養動手實作」。

台南市配合新課綱上周舉辦「科技教育創意實作競賽」，競賽分為「生活科技組」、「資訊應用組」，鼓勵學生於科技領域學習到的相關知識能發揮於競賽過程中，並由師生團隊想像力製作出具實用與可操性的作品，以有效協助解決日常生活中常見的問題。