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新北國中小校長甄選筆試登場 126人報考

中央社 / 新北10日電

新北市110年度國民中小學候用校長甄選第1階段筆試，今天上午於板橋國中登場，共126名教育人員報考，預估僅有1成報考者可通過第2階段甄試，得到教育局實習候用機會。

新北市政府教育局長張明文表示，新北市變革候用校長甄選制度雖自109年度開始，國中小校長甄選儲訓制度新增第3階段「教育局實習」、「降低原住民考生最低錄取分數百分之十」，以及「儲訓課程新增參訪國外大型企業」等規定。

他表示，目前第1批在教育局實習的準候用校長表現優秀，能結合教育現場經驗提供創新思維並積極推展業務，教育局亦可在實習階段充分了解準候用校長人格特質及提升領導知能，是校長甄選非常重要的一環。

教育局表示，候用校長甄選儲訓制度雖改變，但報考人數依然踴躍，近5年報考人數皆破百，109年首次實施新制，國小部分共101人報考，第2階段僅錄取名額共6人，錄取率為5.94%，今年94人報考，第2階段錄取名額增加到10人，錄取率將達10.64%。

但國中部分去年38人報考爭取第2階段的4人名額，錄取率達10.53%，今年報考人數略減為32人，但第2階段錄取名額也減為2人，錄取率減為6.25%。今天完成筆試後明天公告錄取名單，第2階段口試1月24日進行、1月26日公告錄取名單，錄取通過者將進入第3階段到教育局實習。

教育局 實習

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