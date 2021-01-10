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學校制服不保暖? 台中市教育局長喊話：別讓小孩受凍

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

最近天氣實在太冷，本報接獲多位家長反映，指部分學校仍拘泥於規定要求學生穿不夠暖的制服，並要求學生不得把內著的衣物露出來，讓小孩冷得吱吱叫。台中市教育局長楊振昇上午說，將立即透過校長群組，請各校以保暖為前提，千萬勿拘泥制服形式，應彈性處理，那怕戴個帽子、圍個圍巾都可以。

一名學生家長抱怨，她的小孩讀市區內一所知名的私立中學，但即便是冷，但學校卻仍嚴格要求只能穿制服到校，而且還仍依以往軍式化的管理規定，要求學生著任何內加衣物都不得露出至制服外。

她說，學校的制服本就很薄且並不保暖，但仍食古不化的依循傳統軍式化方式治校，她雖還是家長會的成員，但反映學校仍沒有用，令她十分擔心這麼多學生會在這一波寒流中受不了。

另也有家長稱讚明道中學就是採彈性作法，讓學生可以穿自己的外套到校，加上該校的制服選擇性高，還有帽T等可以選擇穿著，因此學生保暖沒有問題。校方人員上午說，學校顧慮很多學生從大甲、清水等地遠道而來，一早就要在寒風中等校車，因此在顧全學生保暖下，採取彈性作法，即便是圍圍巾、戴手套都沒有問題，即使是在教室裡，只要學生覺得冷，都可以穿自己的衣服。

楊振昇上午強調，辦教育不可以僵化，現在天氣這麼冷，甚至山區更冷，他會立即透過校長群組，要求各校務必以學生保暖為第一考量，絕對不要拘泥於制服，卻讓小孩受凍。

制服 保暖

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