消弭教育資源落差 交大為偏遠高中提供多元線上課程

為降低偏遠地區高中職的教育資源落差，國立交通大學ewant育網開放教育平台，為偏遠地區高中職開設專屬線上學習專區，精選77門適合高中職的課程提供學生選讀。

交大指出，108新課綱的實施目標之一是引導高中生透過更多元的學習主題、學習方式探索個人興趣及培養自學能力，但偏遠地區的高中職往往因交通不便或學校規模不足等因素，在開設選修科目及引導學生進行自主學習時面臨師資難覓、教學資源不足及經費短缺的困難。對此，交大透過網路無遠弗屆的優勢，結合許多大學優質的教師及課程協助偏遠高中職學生。

ewant育網開放教育平台於2013年成立，與超過90所大學簽約合作，提供逾600門線上課程，至今已累積超過20萬註冊使用者，是台灣重要的開放式線上學習平台。

該計畫將從各大學提供的精彩線上課程中挑選出77門適合高中職學生使用的課程，免費為偏遠地區高中職開設專屬線上學習專區，讓學生享用大學多元豐沛的學習資源，還有機會與大學教師在線上直接接觸，有效消弭教學資源的城鄉差距。同時讓偏遠高中職免費擁有專屬的線上學習平台，及早建立線上學習資源及經驗。

交大表示，為了解偏遠地區高中職的需求，ewant育網平台特別邀請教育部核定的26所偏遠高中職參加「雙師攜手、數位樂學」線上會議，包括馬公高中、金門高中、馬祖高中、後壁高中、仁愛高農等偏遠地區高中職參加，會議中針對各校如何利用線上學習、有何執行困難以及希望大專校院提供何種協助等議題進行交流與討論。

交大指出，期望透過「雙師攜手、數位樂學」計畫的推動，讓大學老師及高中老師在線上合作，為偏遠地區學校開設線上多元選修及自主學習專班課程。每門線上課程皆有大學老師提供的完整學習資源，包括課程地圖、教學影音、作業、測驗及各種線上教學活動，以紓解偏遠地區學校開課數不足、缺乏多元學習內容、師資難覓、經費短缺等問題。也希望透過與偏遠地區高中職主管共同舉行的線上會議，逐步建立定期的遠距會議，促進各偏遠地區學校間的交流、相互支援及合作。