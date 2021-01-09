台南另種遊戲閱讀熱 7個月閱讀量超過15萬本

因應新課綱以素養為導向，學測、指考、國中會考長題幹考題增多，不少學生寫錯，不是不會而是沒了解題目內容，南市教育局結合遊戲設平台，推動閱讀，帶起閱讀熱。教育局表示，學力檢測和閱讀密切相關，實施不到半個學期，閱讀書量已超過15萬本。

南市教育局因應12年國教新課綱，與高師大合作，打造幼兒到高中的閱讀理解平台「布可星球」，共選出1千種好書來做素養導向命題，再結合創意遊戲進行素養評量，目前已購置其中5百種，每種30本，下學期將再購置另500種，也鼓勵學校購買，讓更多學生能閱讀到。

學生看了書後就可上平台答題闖關，過關就能獲得100點能量，7個月來能量已達到1500萬，換算書本已超過15萬本；部分學生已讀了上百本書，且每天瀏覽人次7、8萬人，隨著寒假將到，能量將大躍進。

不過，老師也反映，有書單但還沒出題的問題，局長鄭新輝表示，正由台南大學協助，培訓老師命題。他說，學力檢測題目不乏題幹長的題目，學生其實是會的，但因閱讀能力不好，以致沒掌握重點而答錯，希望透過結合遊戲的閱讀方式，培養理解能力，因應新課綱需求。