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台灣文學館換鎖爭議 真理大學：無人力維護 且鑰匙持有人過多

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
已故作家鍾肇政之子鍾延威昨晚間在臉書控訴，校方多次換鎖，不讓曾任館長的張良澤進入館內。圖／取自鍾延威臉書
已故作家鍾肇政之子鍾延威昨晚間在臉書控訴，校方多次換鎖，不讓曾任館長的張良澤進入館內。圖／取自鍾延威臉書

真理大學去年起為將麻豆校區的台灣文學資料館搬回淡水校區，但被曾任館長、台灣文學作家張良澤反對，豈料校方多次換鎖，不讓張良澤進入館內，引發爭議，校方今發聲明並澄清，因該建築物多年無師生使用，且無足夠人力打掃與維護，並且之前鑰匙因持有人過多無法控管，才進而換鎖。

校方表示，本校誠摯敬佩張良澤對台灣文學的畢生奉獻，因此自張良澤退休至今的17年期間，校方體恤張良澤對研究的熱忱與傳承台灣文學的努力，所以無償讓張教授使用本校台南校區的台灣文學館繼續學術之研究。然而，顧及本校校本部台灣文學系師生的權益，因此考量將部分台灣文學相關史料移轉淡水校本部，方便台灣文學系師生的查閱與學習。

聲明指出，由於台南校區的台灣文學館資料龐大，且有些贈與給本校，但有些為張良澤私人的收藏，因此有必要進行財權釐清以利後續移轉事宜。同時，考量台灣文學館的所在之地，整棟建築已經多年無師生使用，且無足夠人力打掃與維護，並且之前鑰匙因持有人過多無法控管，為了避免這些珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失，校方才進行換鎖，以維護台灣文學的資產與張良澤畢生的貢獻。

校方指出，目前正在整理一個合適的場所提供張良澤進行學術研究，同時也希望這些相關的文史資料再經過盤點與授權後，繼續嘉慧本校淡水校區的全體師生，以及讓更多大眾未來有機會，在淡水校本部欣賞張良澤與其他台灣文學作家的作品，藉此延續珍貴的台灣文學歷史發展。

目前，本校正在協調張良澤、鍾延威，以及多名贈與本校台灣文學系史料的相關人員，包括本校前校長葉能哲的時間，希冀藉此達到共識，以利讓這些珍貴的台灣文學資產發揮其最大的價值。

台灣文學 淡水 建築

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