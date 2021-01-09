真理大學無預警兩度換鎖 張良澤哽咽：難以諒解

真理大學麻豆校區台灣文學資料館榮譽館長、也是台文系創系主任張良澤，退休仍以義工身分天天上班，20多年來心血都付出在台文館，驚傳被學校無預警兩度換鎖擋在門外，文史界痛心聲援，高齡82歲張良澤今天現身，不禁語帶哽咽說，學校兩度無預警換鎖，令他難以諒解，更掛心的是20多年心血打造的台灣文學資料館未來要何去可從？

張良澤說，從2009年退休後，他還是每天都到台灣文學資料館上班整理資料，沒有領錢，但也是很開心，因為這就像他的家一樣，晚年生活就是養雞、養狗的田園生活，再每天到台文館上班再回家，卻兩度被學校兩度無預警換鎖，要借也借不到，讓人「難以諒解」。

張良澤說，台文館第一次換鎖，他還可以每天去借鑰匙開鎖進去，但今年1月5日有基金會來訪準備參觀台灣文學資料館，兩人走到館前才知道封館，二度無預警換鎖，鐵門和大門兩道鑰匙都換了，他們只好隨便找個階梯坐下來聊一聊。

張良澤說，退休後未領一毛錢但做得很開心，現任校長上任後把台文館預算刪成0，現在只想把被鎖在館內的私人物品、文件、書籍及手稿拿回來。已故台灣文學家鍾肇政兒子鍾延威要在臉書PO文，他始終不願意將此事張揚出來，還一度阻止希望等待校方的回應，但鍾延威認為是不可能的，他擔心影響到真理大學校譽及台灣文學系的招生，希望鍾延威再等一下，等待校方開館讓他進去。

他一直期待學校告知如何處理台灣文學資料館，但等到今天上午10點多才接到麻豆校區處長的電話。以前每年至少還有3至5萬元的經費維持，但現任校長上任後預算就變成0，沒經費沒關係就不必再增加設備，書籍也都是捐贈的，但起碼校長要來看看關心一下。

他念茲在茲的是「台灣文學資料館」何去何從？他在台灣文學資料館工作，10年來當無薪義工，許多私人物品、文件、資料及手稿也都放在館內，明天應邀前往國立中央大學「鍾肇政的研討會」發表演講的講稿，全放在館內辦公室，未事先告知都無法進館，