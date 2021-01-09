真理大學換鎖擋八旬台文大老 文化部：將提供必要協助

真理大學麻豆校區去年底無預警將台灣文學資料館封館、換鎖，82歲前館長張良澤遭拒於門外，此事經已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書以「野蠻」為題披露，在文壇掀波，包括作家陳芳明、詩人向陽皆紛紛公開譴責。對此，文化部表示，正在持續了解關注當中，盼雙方能和平妥善處理本次事件，文化部也會適時提供必要協助。

鍾延威昨晚於臉書發文指出，一手創辦真理大學麻豆校區台灣文學資料館的榮譽館長張良澤，20年來委身館內孜孜矻矻蒐集、整理、研究台灣文學史料，卻因校方要將資料館搬至台北校區，由於校方與張良澤雙方對於館藏所屬認知有異，校方便無預警封館、換鎖，張良澤不但被拒於門外，還被真理大學校長陳奇銘斥為「連學校職員都不是！」

文化部表示，有關真理大學台灣文學資料館一事，文化部正持續瞭解關注中。文化部表示，真理大學及張良澤教授，雙方在1997年就共同合力設置台灣第一個台灣文學系及台灣文學資料館，對於台灣文化的貢獻，有目共睹，亦是台灣的瑰寶。

文化部也向校方及張良澤喊話，期盼雙方能秉持過往情誼，平和妥善處理本次事件，文化部將持續關注，並提供必要之協助。