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換鎖爭議 真理大學：將與張良澤溝通、擇地供繼續研究

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
已故作家鍾肇政之子鍾延威昨晚在臉書控訴，校方多次換鎖，不讓曾任館長的張良澤進入館內。圖／取自鍾延威臉書
已故作家鍾肇政之子鍾延威昨晚在臉書控訴，校方多次換鎖，不讓曾任館長的張良澤進入館內。圖／取自鍾延威臉書

真理大學去年起為將麻豆校區的台灣文學資料館搬回淡水校區，但被曾任館長、台灣文學作家張良澤反對，豈料校方多次換鎖，不讓張良澤進入館內，已故作家鍾肇政的兒子鍾延威昨晚在臉書控訴校方作法失當。校方今天回應，因有將文學館遷回北部的計畫，會再與相關人士溝通，並在台南校區尋覓一個適合的地方，繼續提供給張良澤進行研究。

校方解釋，張良澤65歲從學校退休後，已連續17年每天到台灣文學資料館整理史料，這段期間校方仍讓張自由進出，但麻豆校區現只剩下社區大學的服務、並無任何學生，校方計畫將文學館搬回北部，除了可增加能見度外，也讓北部校區的台灣文學系學生使用更加方便，但張良澤本人並無要搬到北部居住的想法，也不希望校方將文學館遷回北部。

校方表示，張良澤過往去文學館都會有一名助教陪同前往，主要都在文學館2樓使用，但最近幾年助理因身體狀況已去世，加上老師年邁、也有些健康狀況，目前麻豆校區僅2名行政人員，且工友不多，但校區面積有16公頃，比較無法幫忙到張良澤打掃等相關需求。

校方說，校長陳奇銘並未說過「張良澤連學校職員都不是」這句話，學校也有跟張良澤溝通過，北部校區的牛津學堂藝術館目前在配合教育部的修復計畫，也有些校友捐贈的資料，認為都放在北部會比較好，張若跟著北上，也可繼續研究並有更好的環境，曾跟張良澤溝通過相關問題，但張並未同意。

對於鍾延威和作家陳芳明等人要求校長公開道歉，校方回應，陳奇銘將會找前校長葉能哲，並找鍾延威及相關人士坐下來溝通，將要把台灣文學資料館遷回北部的想好好好陳述，表達校方誠意。

至於張良澤說館內資料部分是贈予他，校方表示，台灣文學資料館有許多館藏為張良澤擔任台灣文學系主任時，以系主任名義所受贈，產權應屬校方所有。校方也會協助釐清館藏產權，並在台南校區尋覓一個適合的地方，繼續提供給張良澤進行研究。

台灣文學 淡水 教育部

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