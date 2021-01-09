真理大學封館阻張良澤惹議 文壇譴責促校長道歉

真理大學日前將麻豆校區的台灣文學資料館換鎖封館，82歲前館長張良澤被拒於門外，此事經已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書披露，在文壇掀波，包括作家陳芳明、傅銀樵、詩人向陽等文壇大老，紛紛公開譴責。

鍾延威要求真理大學校長陳奇銘說清楚，並向張良澤道歉。該則文章已經超過1萬人按讚，超過7千人分享。陳芳明也公開譴責真理大學，希望該校立即對國人道歉，也向張良澤道歉。

作家傅銀樵也聲援張良澤，他在臉書表示，在葉前校長時代，他也是該館圖書資料的捐贈者之一，期待該館成為台灣文學寶庫。張良澤為該館奉獻心力，退休之後還當無給職義工，竟然受到如此強烈的霸凌與羞辱，真是可惡！「陳奇銘校長，請道歉，謝罪，下台！」

本名林淇瀁的向陽在鍾延威的發文留言，他表示，真是不可思議啊！「為台灣文學貢獻一生的良澤兄委屈受辱了」。他並在臉書發文直指「寒夜！」對於在臉書看到鍾延威貼出題為「野蠻」的po文，為真理大學將張良澤窮一生之力成立於該校的「台灣文學資料館」封館換鎖，準備強制搬離該校麻豆校區一事，發出不平之鳴、憤怒之聲。

向陽說，這真是不可思議的事情啊，堂堂大學對於將下半生奉獻給該校，為台灣文學資料收藏樹立典模的張良澤教授，非但一無感謝、崇敬之意，甚至還說出「張良澤連職員都不是」這樣冷酷無情的話。

鍾延威描述張良澤的心境：「面對深鎖的大門，高齡82歲的良澤教授佇立館外，抬頭望著這座他付出半生心血，一直引為傲，而今卻咫尺天涯的巍然建築，不禁眼眶一陣酸楚。朔風野大，寒風拂起他滿頭白髮；春寒料峭中，良澤教授孤獨削瘦的背影份外愴然寂然。」向陽說，讀來淒然，北風颯颯，斯人憔悴！大學之道，沉淪至此！

向陽說，呼籲教育部、文化部，對真理大學此一嚴重踐踏台灣文學與教育的作為，允宜及時關注、妥加協調、處理。

台北教育大學名譽教授李筱峰在個人臉書表示，這位校長不只是野蠻，而是無知又無情！台灣的文化界、文學界，誰不知道沒有張良澤教授就沒有真理大學的台灣文學資料館？館內的許多書籍資料，是張教授私人捐出來的。這位校長如此無情地對待創館的張教授，恩將仇報！可惡之至！

作家李喬的長女李舒琴留言表示，一個老文人老教授要受這樣的屈辱，這就是台灣最欠缺的一塊，從來都被忽略被不重視。她並在個人臉書公布訊息，將於1月11日周一下午2時，在台南市公會堂十八卯屋，舉行張良澤聲明會。