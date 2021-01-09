台南學力普測造成教師壓力！教局： 輔導代替督導

台南市教育局去年將學力普測延伸到中年級，上月公布成績及完成分析，但有基層教師投訴，因班級的成績低於市平均、區平均，已感受到要提升成績的壓力，質疑有違多元學習本意。教育局長鄭新輝強調，此評量是診斷，協助學生學習也改變部分老師教學方式，可能是部分校長轉達時不夠明確而會錯意，會在會議上提醒。

隨著108新課綱的實施，除了高中在翻轉教學，國中小也在改變，引領學生不是死背，而是理解。台南市教育局為了找出國小學生學習上的弱點，引領學習，去年起將學力普測從高年級延伸到中年級。並結合台南大學等校就學生的答題情形，進行分析，找出學生學習上的弱點與不足處，供老師依學生程度作差異化教學。

不過，檢測成績公布後，台南市教育產業工會連日來已陸續接獲基層教師反映，指學校的成績低於市、區平均，被要求提早準備，因應今年的學力檢測，壓力已在爬升；有教師認為，過於重視學力測驗成績，已失去多元學習的本意。也擔任全教總理事長的台南教產理事長侯俊良表示，學力檢測立意良好，但若因成績低於平均，讓老師有壓力而追逐成績就不好，基本上因城鄉差距、孩子背景不同等因素就會有差異，看的應是起點，有進步就應給鼓勵。

鄭新輝強調，這是種診斷，並以輔導代替督導的方式，輔導團從測驗中找出學生常犯錯的單元，設計有效策略教學，藉由研習提供新的教學方式，也配合因材網及製作課程短片讓學生更有效學習。有校長認為，難免有壓力，但適當壓力反而是好的。