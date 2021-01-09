真理大學換鎖擋8旬台文大老 文史界痛「如被掃地出門」

已故台灣文學家鍾肇政長子鍾延威在臉書以「野蠻」披露，真理大學麻豆校區的台灣文學資料館，去年底遭台北校方無預警換鎖封館。一手創辦這個館，20年來委身館內孜孜矻矻蒐集、整理、研究台灣文學史料的榮譽館長張良澤教授，不但被拒於門外，還被校長陳奇銘斥為「連學校職員都不是！」引起文史及社會嘩然，鍾延威今天受訪時表示， 痛心82歲高齡張良澤教授如「被掃地出門」，受此大辱，張良澤也心灰意冷，現在只想把自己視如珍寶的文史資料拿回來。

親近張良澤的人士指出，大家都不忍校方無預警換鎖，對待一位高齡的老學者，但張良澤雖被無理擋在門外，仍掛念傷害真理大學及一手創立的台文系，一直等待校方能有善意回應，鍾延威突在臉書披露後，大家都很驚訝，但過程大致就是如此；文史界預定下周一（1月11日）下午2點，在台南市公會堂十八卯屋有一場張良澤聲明會，將有正式回應。

鍾延威隨後在臉書表示，引起這麼大迴響，始料未及；感謝所有關心、愛護台灣文學及良澤老師的朋友。那天接獲消息，立刻自桃園龍潭趕到台南麻豆，進入台灣文學資料館時，見到良澤老師佝僂著身子，像做最後巡禮般蹣跚走過一個個展示櫃，輕輕撫摸桌上還沒整理好的資料，不時低頭沉思，心中悲苦不難想像。

鍾延威表示，良澤老師的祖父是漢醫、詩人，留有可觀的文獻史料，老師把這些寶貝都搬到文學資料館，如今全被校方鎖進資料館裡了。鍾提到發表這篇文章之前，曾向老師報告過，他極力阻止，他說再等等，學校會開門的，他不希望學校，尤其台文系受到牽連、傷害。

但等了十多天了，校方對老師拿回私人物品的請求毫無回應；兩度換鎖，更顯露校方蠻橫心態，才會違背老師的勸阻，將此事訴諸公評。鍾延威說，張良澤老師說他會自己離開這個他一手創建的館。現在，也只能期待他能拿回他自己的東西。

鍾延威在文中說明，1997年真理大學創立台灣第一個台灣文學系，由張良澤出任首任系主任。同年3月，台灣文學資料館於淡水校區成立；2001年9月，文學資料館移往麻豆校區，並於2009年由張良澤出任名譽館長，從此張良澤幾乎以館為家，以義工自居，埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館。