真理大學封館為擋老教授？ 鍾肇政子、陳芳明齊聲譴責

已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書披露，指真理大學麻豆校區的台灣文學資料館，校方無預警換鎖封館，致使82歲榮譽館長張良澤被拒於門外，他要求校長陳奇銘公開說明決策始末，說明非要以這麼不文明手段對待並道歉。對此，作家陳芳明也公開譴責真理大學，希望該校立即對國人道歉，也向張良澤道歉。

鍾延威指出，真理大學台灣文學資料館，是國內各大學台文系所學生心目中的聖地，卻要被校方「沒收」；這樣對台灣文學有重大貢獻的苦行僧卻要被校方掃地出門，「連學校職員都不是」，學校這種作法不是野蠻，什麼才叫野蠻。

鍾延威表示，真理大學近日籌備招生宣傳短片，由於影片出現有鍾肇政手稿需要他授權，在陳奇銘本人公開說明、向張良澤道歉之前，他不會授權。

陳芳明表示，這個事件也是浩劫，台灣文學史料收藏者張良澤，在真理大學成立的台灣文學資料館，遭到陳奇銘封鎖，張教授不僅無法進去，還被該校校長斥為「連學校職員都不是」。真理大學如此沒有真理，甚至最基本的文明也不如。