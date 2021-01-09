教師研習興致缺 參與前還試水溫就怕「踩雷」

108課綱上路，高中教學模式大翻轉，多元選修、自主學習、探究與實作由各校自擬，自己研發課程，沒有教科書，不少教師擔憂自己的教學能力「落後」，持續報名增能工作坊；但有教師直言，即便參與多次研習，回到教學現場還是困難重重，主因是學生不習慣，必須得不斷調整教學節奏，引導學生進行探索，也有教師參與興致缺、試水溫，理由是怕採到政令宣導的地雷。

根據台大社會系教授林國明調查，有超過五成教師認為新課綱上路後個人教學方式改變大。不少老師怕自己教學能力「落後」，拚命上教師增能研習，但研習品質、時間點不一，也有教師表示，參與前常會四處打聽，就怕報名後「踩雷」，反而是浪費時間。

清華大學去年集結各系所，替高中教師開設自然科增能課，但400個名額卻只來100多位教師報名，清大副校長戴念華感嘆「很好的事情，卻得不到高中老師的青睞」，原定今年寒假開班，最後因疫情延宕還未復辦，推估是因「舉辦時間不好」。

同是教學增能工作坊，卻有兩樣情。實地走入由探究與實作課程北區推動中心去年11月底在師大附中舉行的教材教法系列工作坊，場內坐滿來自各校的自然科教師，台上講師用熱熔膠條模擬藍天夕陽現象，引導教師以探究方式操弄變因、規畫研究與驗證數據，只見台下教師不斷拿起手機拍照、錄影，新課綱帶來的挑戰，甚至是恐懼，害怕「看過即忘」的焦慮感也瀰漫整間教室。

「大家都怕被抓去政令宣導，也要顧及時間」，一名高中自然科教師坦言，有些研習都在談理念，缺乏應用在教學現場的方法，即便千挑萬選，還是容易「踩地雷」；全中教秘書長許麗吉也在高中任教化學，她說，新課綱新增許多課程，教師員額未補足，備課負擔大，多少也會影響研習意願。

探究與實作課程北區推動中心這學期在全台五區巡迴辦教材教法系列工作坊，各區連開三場。北區執行秘書洪逸文也透露，彰投區首場報名只有十多人，口碑傳開後，第二場30名馬上額滿，還有教師遠從台東來。他說，「也許大家會先來試水溫，覺得合適才會呼朋引伴」。

一名參與研習的生物科教師表示，自然科教師都很會操作研究步驟，卻常是以食譜性實驗操作為主，但新課綱精神，是要讓學生從現象觀察中提問，但學生常希望老師能給答案，但即便給提示，學生也不一定連結得上，必須放慢腳步，不斷調整教學節奏。