資源分配不均？國教署探究實作自然研習是社會科3.5倍

108新課綱首創「探究與實作」，該門課既沒有固定教具、課本，也無前例可循，老師除了靠自己，或透過課程共備彼此腦力激盪，也可向外求援，參與研習增加經驗值。但查閱教育部南、北兩探究與實作課程推動中心，以及各學科中心研習場次，自然領域研習課程卻是社會領域的3.5倍，不少社會科教師跳腳喊「根本搶不到」。

高中「探究與實作」課程，自然領域屬部定必修12學分，其中四學分採跨科協同教學，將納入學測自然科測驗；社會領域則是加深加廣選修，依科目不同區分為歷史學探究、地理與人文社會科學研究、公共議題與社會探究，111年指考改為「分科測驗」，也將納入歷史、地理及公民科考試範圍。

「探究與實作」是新興課程，教師找研習資源增能，但綜整今年教育部國教署南、北區探究與實作課程推動中心，以及各學科中心開設的探究與實作研習課程，在167場次中，自然領域110場、社會領域僅31場、不分領域則為26場，開課資源不均。

研習場次、名額皆有限，社會科教師搶不到研習門票。內湖高中公民教師周維毅就表示，以今年為例，8月底首度由南區探究與實作推動中心舉辦的研習，可參加者一共120位，12月由台中市輔導團主辦的研習可參加者人數為32位，但全國普高需要有公民探究與實作授課能力的老師一共1400位，教學現場培力明顯供不應求。

一名高中公民科教師抱怨，很多研習剛開放報名一小時就爆滿，比演唱會門票還難搶，也不是各縣市都有開，各校還只能派一名教師參與；周維毅建議，教育部應公平分配資源，切勿持續重自然、輕社會，南、北兩區探究與實作課程推動中心也應培訓種子教師、研究教師，擴增教師教學能量。

全教總高中職委員會主委張瓊方是高中歷史科教師。她說，研習課程多是辦在六都，對老師而言，要參與課程就必須請假，要先解決交通住宿，找人代課還要自掏腰包，或安排調課，若真要開探究與實作研習課程，建議教育部下放研習師資、經費給學校，讓學校能就近自辦。

教育部表示，「探究與實作」課程於自然科學及社會領域分屬必修、選修課程，課程性質、學生修課及教師增能需求均有不同。國教署學科中心，以及探究與實作南、北課程推動中心已分別舉辦多場社會領域「探究與實作」教師研習，「充分考量資源分配之衡平性」，未來將常態性調查教師研習需求，也將投注更多經費辦研習。