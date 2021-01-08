寒假快到了 教育部籲減少群聚、線上拜年

全國中小學即將開始放寒假，教育部今天發布新聞稿表示，寒假期間學生校外活動頻繁，因新冠肺炎疫情嚴峻，教育部提醒家長、老師及社會大眾關注學生防疫作為、出遊、網路使用等情形，並鼓勵以電話、視訊拜年，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防呼吸道傳染疾病傳播，多從事正當休閒活動，以增進身心健康。

教育部學特司表示，因學生寒假參加校內外活動，使用交通工具的機率增高，提醒學生切勿無照駕駛或酒後駕車、危險駕駛；並請家長共同關心學生作息及交友情形，勿涉足不當場所、避免受同儕及校外人士誘騙而觸法或嘗試毒品，避免因故造成傷害而導致家人或自己終身遺憾。

學特司也提醒，學生從事各類戶外活動，應考量自身體能狀況與注意天候變化，預防突發性危安事件；校外租屋學生應於外出及就寢前，檢查用電及瓦斯是否關閉，確保居住安全；科長陳宗志表示，教育部已同步請警察機關針對青少年較常出入場所加強巡查，防止青少年受到危害。

教育部指出，已要求各級學校值勤人員堅守崗位，掌握學校及學生安全狀況，若獲知學生發生意外事件，依教育部「校園安全及災害事件通報作業要點」規定，遇緊急重大事件、需主管教育行政機關協處事件，必須於2小時內透過校園事件即時通報網通報教育部校安中心，校安中心也有專責值勤人員實施24小時服務。