快訊

整理包／今晚8時起開搶集中檢疫所 必看5大QA

紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒假快到了 教育部籲減少群聚、線上拜年

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部表示，因新冠肺炎疫情嚴峻，提醒家長、老師及社會大眾關注學生防疫作為、出遊、網路使用等情形。本報系資料照片
教育部表示，因新冠肺炎疫情嚴峻，提醒家長、老師及社會大眾關注學生防疫作為、出遊、網路使用等情形。本報系資料照片

全國中小學即將開始放寒假教育部今天發布新聞稿表示，寒假期間學生校外活動頻繁，因新冠肺炎疫情嚴峻，教育部提醒家長、老師及社會大眾關注學生防疫作為、出遊、網路使用等情形，並鼓勵以電話、視訊拜年，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防呼吸道傳染疾病傳播，多從事正當休閒活動，以增進身心健康。

教育部學特司表示，因學生寒假參加校內外活動，使用交通工具的機率增高，提醒學生切勿無照駕駛或酒後駕車、危險駕駛；並請家長共同關心學生作息及交友情形，勿涉足不當場所、避免受同儕及校外人士誘騙而觸法或嘗試毒品，避免因故造成傷害而導致家人或自己終身遺憾。

學特司也提醒，學生從事各類戶外活動，應考量自身體能狀況與注意天候變化，預防突發性危安事件；校外租屋學生應於外出及就寢前，檢查用電及瓦斯是否關閉，確保居住安全；科長陳宗志表示，教育部已同步請警察機關針對青少年較常出入場所加強巡查，防止青少年受到危害。

教育部指出，已要求各級學校值勤人員堅守崗位，掌握學校及學生安全狀況，若獲知學生發生意外事件，依教育部「校園安全及災害事件通報作業要點」規定，遇緊急重大事件、需主管教育行政機關協處事件，必須於2小時內透過校園事件即時通報網通報教育部校安中心，校安中心也有專責值勤人員實施24小時服務。

教育部 寒假

延伸閱讀

好消息！宜蘭溪南缺室內運動場 教育部會勘同意補助蓋

世新大學又要關社發所 教育部回應了

教部擬修法剩1名可支薪 私校董事贊成認「貢獻有限」

陽明交大首任校長3人角逐 預計10日揭曉結果

相關新聞

民法下修成年 教部：18歲就可擔任補習班負責人

立法院三讀通過「民法部分條文」修正草案，成年年齡調降到18歲，並修正結、訂婚年齡，預計2023年正式上路，屆時滿18歲者...

世新大學又要關社發所 教育部回應了

世新大學前年1月通過社會發展研究所自109學年度起停招決議，教育部事後認為程序不完備，駁回該停招案。世新校方去年8月有意...

寒假快到了 教育部籲減少群聚、線上拜年

全國中小學即將開始放寒假，教育部今天發布新聞稿表示，寒假期間學生校外活動頻繁，因新冠肺炎疫情嚴峻，教育部提醒家長、老師及...

桃圖書館熱門借閱排行榜出爐 前3名被心靈雞湯書籍佔據

桃園市立圖書館統計去年整年圖書借閱狀況踴躍，109年熱門一般圖書借閱排行榜前3名出爐，心靈雞湯書類大受民眾歡迎。

教部擬修法剩1名可支薪 私校董事贊成認「貢獻有限」

私校董事會的董事長、董事、監察人皆可領薪水，每年上限1000萬，卻有不少私校董事會是指派人頭，或由親友輪當領好領滿。教育...

瑞芳高工應用英語科學生粉墨登場 學以致用字幕中翻英

新北市瑞芳高工應用英語科國文老師劉琬茜開設「戲劇與人生」彈性學習課程，學生今天舉辦成果發表會粉墨登場，展演DM文稿與設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。