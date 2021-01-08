民法下修成年 教部：18歲就可擔任補習班負責人

立法院三讀通過「民法部分條文」修正草案，成年年齡調降到18歲，並修正結、訂婚年齡，預計2023年正式上路，屆時滿18歲者就可自行決定未來。教育部近日也修正相關年齡條文，未來只要是成年者，就可擔任補習班負責人或是補習班班主任，不再受20歲的年齡限制。

教育部近日修正「短期補習班設立及管理準則」第18條、第19條，原規範補習班負責人及補習班班主任應年滿20歲，配合民法修正成年年齡，將兩規範調整為「應成年」，若以現行修法後成年年齡來看，意即18歲就可擔任這兩職務。

民法修正案不僅調降成年年齡至18歲，另也修正訂、結婚年齡，將原規定男性17歲、女性15歲的訂婚年齡，以及男性18歲、女性16歲的結婚年齡，分別修正為訂婚一律均為17歲，結婚一律均為18歲，並刪除「未成年人結婚，應得法定代理人之同意」的條文。

不僅如此，未來年滿18歲也可獨立辦手機、租屋、簽契約、開戶、辦信用卡、貸款、申辦行動支付及電子支付，或擔任公司發起人或董事，另外也可提起民事訴訟或行政訴訟。

法務部指出，調降民法成年年齡及修正訂、結婚年齡，社會仍需緩衝期，故定於2023年1月1日正式上路。