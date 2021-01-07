世新大學又要關社發所 教育部回應了

世新大學前年1月通過社會發展研究所自109學年度起停招決議，教育部事後認為程序不完備，駁回該停招案。世新校方去年8月有意將社發所與社會心理研究所合併，但日前在系所增調會中，則是通過111學年度社發所停招案，兩年內二度停招社發所，再度引起師生抗議。

對此，教育部表示，若收到各校函報停招案件，會檢視該停招案是否有與權益受影響之教職員工生溝通，說明權益保障措施，並於校務會議召開一個月前公告周知，經校務會議審議通過。

教育部表示，依大學法規定，增設、調整（包括更名、整併、分組）、停招、裁撤院、系、所、學位學程，由學校評估校務發展、本身資源條件等面向自行規畫，並依校內程序，經校務會議通過後向教育部提出申請。

教育部表示，依「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」第12條規定，各院、所、系、科及學位學程之停招、整併、更名案，應與權益受影響之教職員工生溝通，說明權益保障措施，至遲於校務會議召開一個月前公告周知，並經校務會議審議通過。

教育部表示，111學年度系所增設調整案件，循例預計於今年2月初至3月中旬受理申請，教育部若收到各校函報停招案件，會檢視該停招案是否符合上述程序。

世新大學社發所教授黃德北表示，世新校方發出公文與社發所師生說明停招理由，與2019年的停招理由並無根本差別。且108學年度所上招生情況佳，「在世新也還有招生更差的系所」，但校方依舊拿「休學率高」、「畢業年限長」作為社發所「辦學績效不佳」的理由，校方實際上只是「為處理而處理」。

社發所教師也一致認為，本次停招案與2019年的舊案同樣缺乏正當性、必要性。「先決議、再補溝通」的作法也不符法定程序。除非校方與師生重啟是否停招的討論，並展現誠信，否則不會參與這種徒具形式的單向「溝通」，更不會為校方片面決定背書。

黃德北也表示，校方恣意在增調會議中決議停招社發所，適逢教育部修正相關法令，原定校務會議1月6日舉行，現在又臨時延期至1月25日，校方無疑是在補程序。