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教部擬修法剩1名可支薪 私校董事贊成認「貢獻有限」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照片
教育部。本報系資料照片

私校董事會的董事長、董事、監察人皆可領薪水，每年上限1000萬，卻有不少私校董事會是指派人頭，或由親友輪當領好領滿。教育部近期公告修法，未來只有董事長或1名董事可支薪，其餘董事及監察人均不可支薪。一名私校董事受訪時大表贊成，他認為董事並未介入校務，實際貢獻有限，也建議教育部明訂車馬費上限，以學生人數、學校規模作區分標準。

該名私校董事認為，董事會並沒有直接介入校務，學校工作都是校長、行政端在執行，董事能做的事情很有限，頂多去開會，但「領車馬費事應該的，沒必要領全薪」。

教育部近期公告修法草案，未來只有董事長或1名董事可支薪，該名私校董事表示，若下修到一個都不能領，他也不反對；至於車馬費，該名董事表示，每出席一次董事會可領一萬元，一年平均開兩次，多則五次，學校學生人數破萬，事前要看不少預算財務報表，若要調整車馬費，她認為以自己的學校規模來說，兩、三千元太少，六至八千元差不多。

該名私校董事建議，教育部可按學校規模、學校人數明訂車馬費上限，比如一次不能超過一萬元。他認為，少子化嚴峻，私校學生數將越來越少，學校規模縮小，董事會事務自然也會減少，樂見教育部有所作為。

私立教育事業協會理事長、中國科技大學校長唐彥博則持不同意見。他認為，董事負責籌措財源，總是要去外面社交，協助學校發展，為了學校轉型發展去努力，「不能要馬兒好又要馬兒不吃草」，也不要一竿子打翻一船人，會再向教育部反映。

他也提到，各校聘專任董事狀況不同，私校也受教育部監督，教育部也定期派會計師到校查帳，建議教育部可負面表列，比如哪些不能報帳，若有違規就重罰，才符合大學自主精神。

唐彥博建議，各校可依財務狀況分四級，比如學校被列入預警、專案輔導名單，就不該編列專任董事人事預算，若學校財務狀況頂好，則至多可聘任三位專任董事，此舉符合既有法規規定，也可以因時因地因校制宜。

教育部 薪水

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