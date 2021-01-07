瑞芳高工應用英語科學生粉墨登場 學以致用字幕中翻英

新北市瑞芳高工應用英語科國文老師劉琬茜開設「戲劇與人生」彈性學習課程，學生今天舉辦成果發表會粉墨登場，展演DM文稿與設計都出自學生之手，還學以致用，在老師指導下把劇本字幕翻譯成英文，為學習歷程留下美好的記憶。

瑞工表示，跨域合作的戲劇與人生課程，首先要感謝臺北傳統戲劇團團長蔡瑜真、副團長黃素絹和指導老師許群莉，不辭辛勞到學校，透過講戲、編戲、指導身段和唱腔，要求一步一手勢，身段、走位要到點，打開同學另一扇學習之窗。

劉琬茜表示，人文藝術課程雖然無法立竿見影，但一定能長駐學生內心，增加人文素養。透過課程除能開拓他們對傳統戲曲的基本認識，也有助增進聆賞表演藝術的能力，培養觀眾群，成為多元語文教育的最佳寫照。

瑞工應英科學生成果展演出「義妖報恩篇」，以白蛇傳故事為主軸，敘述白蛇與青蛇幻化成形，向許仙報答前世救命之恩的故事。應英二學生饒語綺飾演白蛇，青蛇由應英一學生劉珊妮擔任，來自奈及利亞的學生珊妮也加入演出，不管抖袖、打袖、翻袖、抽袖都得心應手。

瑞工表示，表演藝術須跨科、跨領域共同合作，展現新課綱自發、互動、共好的本質與精神，驗證瑞工的前瞻概念與發展精神，更讓學校成為團結、創新及資源整合的教育平台。