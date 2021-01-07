私校人頭董事領百萬年薪 教部擬修法剩1名可支薪

私校董事會的董事長、董事、監察人皆可領薪水，卻有不少私校董事會是指派人頭，或由親友輪當領好領滿。教育部近期公告修法草案，未來只有董事長或1名董事可支薪，其餘董事及監察人將均不可支薪。教團肯定該作法，卻有私校校長認為，不必把私校董事會汙名化，也不要一竿子打翻一船人，建議應依各校財務分四級，明定專任董事支薪與否及上限。

根據教育部現行「學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準」，專任董事長、董事、監察人每人月領（本薪、學術加給及主管加給）約13萬6000元，但據教育部108年決算，有些私校只有1名專任董事，卻也有私校董事會人事費多達990萬8604元，接近上限。

教育部雖限制全年1000萬元上限，實際上卻暗藏弊端，有私校董事會把校產當家產，利用人頭或親朋好友輪流當的方法領好領滿。教育部近期擬修法，未來只有董事長或1名董事可支薪，其餘董事及監察人將均不可支薪。

根據教育部修法草案，私校將不得置支領報酬之專任監察人；置支領報酬之專任董事長或董事者，以1人為限，月薪仍約13萬6000元，但不得再支領出席費、交通費及其他費用。若學校經被為專案輔導學校，考量其財務狀況已嚴重影響，學校不得置支領報酬之專任董事長及董事。

私校工會理事長尤榮輝表示，專任董事浮濫支領報酬長久存在，且為人詬病，尤其許多財務陷入困境的私校董事會仍不知節樽開支，讓社會對私校董事會失去信任。

尤榮輝說，私校法原僅規定「董事長、董事、監察人為無給職者，得酌支出席費及交通費」，可見私校董事會的公益本質，但立法院卻於96年12月修改增訂專任董事及監察人得依捐助章程支領報酬，破壞董事會公益本質。

尤榮輝表示，專任有給職董事通常由家族董事擔住，對學校貢獻甚微，卻坐領上百萬年薪；另專任有給職董事，則是用來豢養私校門神，通常由教育部退休官員或與教育部關係良好的退休校長擔任，扮演爭取政府經費或指導學校規避主管機關監督角色。但無論是有給職家族董事或門神董事，都違反私校董事會公益性質。

教育部修法雖限制私校董事會支薪條款，但尤榮輝提醒，除了浮濫支領薪資外，也要規範私校董事奢華座車，浮濫、不合理的出席、交通費。

他舉例，東方設計大學財務困難，但108學年度10位董事及監察人支領的出席費卻高達119萬，相當不合理；台灣首府大學108學年度財務狀況亮4個紅燈，已多年維持兩名有給職專任董事，其中一名是董事長的兒子，年領120至156萬高薪，另一名則是退休校長，年薪曾高達96萬元，其他董事一年領取數萬元不等出席費，支出都太過浮濫。

「不必把私校董事會汙名化」，私立教育事業協會理事長、中國科技大學校長唐彥博持不同意見。他認為，董事負責籌措財源，總是要去外面社交，協助學校發展，為了學校轉型發展去努力，「不能要馬兒好又要馬兒不吃草」，也不要一竿子打翻一船人，會再向教育部反映。

他也提到，各校聘專任董事狀況不同，私校也受教育部監督，教育部也定期派會計師到校查帳，建議教育部可負面表列，比如哪些不能報帳，若有違規就重罰，才符合大學自主精神。

唐彥博建議，各校可依財務狀況分四級，比如學校被列入預警、專案輔導名單，就不該編列專任董事人事預算，若學校財務狀況頂好，則至多可聘任三位專任董事，此舉符合既有法規規定，也可以因時因地因校制宜。

至於私校董事會車馬費及出席費，有董事會出席一次董事會就領破萬出席費，教團憂心，若未來董事會頻繁開會，車馬費支出恐還會超過薪水。

對此，教育部技職司學校經營科長陳映璇表示，各校董事會車馬費以及出席費必須在合理範圍內，學校每學年會繳交決算書，會從會計報告中判斷合理性，事後稽核，以社會觀感衡平性來看。

針對修法意見，陳映璇表示，該項修正草案自12月7日公告，預告期共60日，外界皆可提出修法意見，預計2月中循公告結束，啟動後續修法程序。