下學期4489名境外新生 教育部強化3項防疫措施

新冠肺炎出現變種病毒，全球疫情升溫，我國今年元旦起暫緩境外人士入境。各大學農曆年後即將展開新學期，教育部統計，下學期預計入境新生人數約4489人，包括一般大學76校2404人，技專校院41校2085人，入境恐受影響。教育部次長劉孟奇表示，教育部今天召開跨部會議，決議強化三項防疫措施，包括入境者要附核酸陰性證明、各校應關懷自主健康管理學生，以及重新檢視防疫空間規格。

教育部表示，今年1月15日起，指揮中心加強入境防疫措施，入境者要檢附登機前三天的檢驗報告，也要提供檢疫居所證明，境外生入境狀況也將適時調整。

教育部次長劉孟奇表示，未來境外生入境，除要檢附登機前三天的檢驗報告，居家檢疫場所也要經過確認。境外生入境前就要填報居所，合格地點包括防疫旅館、集中檢疫所和地方衛政單位通過的檢疫宿舍。檢疫場所必須採一人一室一獨立衛浴，不能有其他人共居，將重新檢視既有檢疫場所是否符合規格。

劉孟奇也說，未來境外生結束隔離後，還要進行七天的自主健康管理。這7天不必在防疫旅館，但會請各校要求境外生別去開Party、看電影等，也不建議馬上到學校上實體課程。

外界詢問相關流程是否耽誤到境外生開學，劉孟奇說，未來這一波入境不會集中在某幾天，安排檢疫不至於塞車。教育部在此事上也以防疫為優先考量，而不是開學日期。