快訊

HBL／女兒越級出賽風波 李李仁親電高中體總致歉

川普又輸了？喬治亞決戰失利...拜登預計奪參院「完全執政」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下學期4489名境外新生 教育部強化3項防疫措施

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
境外新生入境恐受影響，決議強化三項防疫措施，包括入境者要附核酸陰性證明、各校應關懷自主健康管理學生，以及重新檢視防疫空間規格。記者潘乃欣／攝影
境外新生入境恐受影響，決議強化三項防疫措施，包括入境者要附核酸陰性證明、各校應關懷自主健康管理學生，以及重新檢視防疫空間規格。記者潘乃欣／攝影

新冠肺炎出現變種病毒，全球疫情升溫，我國今年元旦起暫緩境外人士入境。各大學農曆年後即將展開新學期，教育部統計，下學期預計入境新生人數約4489人，包括一般大學76校2404人，技專校院41校2085人，入境恐受影響。教育部次長劉孟奇表示，教育部今天召開跨部會議，決議強化三項防疫措施，包括入境者要附核酸陰性證明、各校應關懷自主健康管理學生，以及重新檢視防疫空間規格。

教育部表示，今年1月15日起，指揮中心加強入境防疫措施，入境者要檢附登機前三天的檢驗報告，也要提供檢疫居所證明，境外生入境狀況也將適時調整。

教育部次長劉孟奇表示，未來境外生入境，除要檢附登機前三天的檢驗報告，居家檢疫場所也要經過確認。境外生入境前就要填報居所，合格地點包括防疫旅館、集中檢疫所和地方衛政單位通過的檢疫宿舍。檢疫場所必須採一人一室一獨立衛浴，不能有其他人共居，將重新檢視既有檢疫場所是否符合規格。

劉孟奇也說，未來境外生結束隔離後，還要進行七天的自主健康管理。這7天不必在防疫旅館，但會請各校要求境外生別去開Party、看電影等，也不建議馬上到學校上實體課程。

外界詢問相關流程是否耽誤到境外生開學，劉孟奇說，未來這一波入境不會集中在某幾天，安排檢疫不至於塞車。教育部在此事上也以防疫為優先考量，而不是開學日期。

教育部 健康管理 防疫旅館

延伸閱讀

4000名境外生將回台 指揮中心開放入住防疫宿舍

境外生專案入境 教部6日討論

因應防疫 香港返深圳人潮湧現

教育部：台灣開放和歡迎境外生 方向並未改變

相關新聞

下學期4489名境外新生 教育部強化3項防疫措施

新冠肺炎出現變種病毒，全球疫情升溫，我國今年元旦起暫緩境外人士入境。各大學農曆年後即將展開新學期，教育部統計，下學期預計...

影／接台觀代理校長 王燕軍：朝在地文化傳承轉型

位在花蓮的台灣觀光專校受少子化浪潮衝擊，近年招生不理想，校方雖瘦身只保留兩系，本學年註冊率仍不到4成，全台最低。故前總統...

長庚大學學生團隊開發「智助餐」系統 奪全國競賽冠軍

自助餐不僅能自動計價，還可以記錄下熱量營養，甚至能提醒忌食餐點，長庚大學資工系4名同學組隊開發出「智助餐」系統，奪下「2...

U值媒／台灣迷失的教育政策 病毒後該面對的問題

看到標題化這三個字，很多現場教育人員應該都會竊笑，原因無他，教育現場最多的就是標題化的公文與報表作業。以前陣子筆者聽過最離譜的，莫過於75頁的交安報表。還是回歸一句話，請上級單位別把教育單位當作所有數據與照片成果的牧場。現場教育人員很明白一件事，這樣七十幾頁的報告中，成果報告中真實的部份大概不會超過10頁。不能否認，政府在這樣過程中一定可以蒐集到能夠印出超厚白皮書的文字與照片，充實標題化教育政策的意義。

全英語、學費1年1萬美元 台大擬設國際學院專收境外生

台灣大學擬成立第十二個學院「國際學院」，據了解，該院將包括五到六個碩博士學程，全面招收境外生，學費每年約一萬美元，是一般...

校園會客室／為身障者撕標籤 她坐輪椅到處演講

「有位學生本來很討厭父母，但聽完演講後，他感謝父母把他生得健康。」陳青琪周歲時因小兒麻痺，終生不良於行，但有開朗雙親一路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。