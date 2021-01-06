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影／接台觀代理校長 王燕軍：朝在地文化傳承轉型

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
故前總統李登輝親近幕僚王燕軍接任台觀代理校長，今天參與觀光餐飲、廚藝管理系「原住民創意料理」課程成果展。記者王燕華／攝影
故前總統李登輝親近幕僚王燕軍接任台觀代理校長，今天參與觀光餐飲、廚藝管理系「原住民創意料理」課程成果展。記者王燕華／攝影

位在花蓮的台灣觀光學院受少子化浪潮衝擊，近年招生不理想，校方雖瘦身只保留兩系，本學年註冊率仍不到4成，全台最低。故前總統李登輝最親信的幕僚王燕軍臨危受命接任代理校長，今天說，下學年計畫「停招不停辦」 ，朝在地原住民文化傳承的技職教育轉型，也會全力照顧教職員生的權益。

台觀去年還有7個系，但前董事會瘦身拚轉型，決定5系停招，這個學年度起僅剩觀光餐飲系及廚藝管理系，目前全校學生200多人，教職員有30多名。

李登輝基金會秘書長王燕軍上月接任副校長，旋即代理校長，「斜槓」人生讓外界十分好奇。他說，與台觀董事長陳錦稷是好友，因為新董事會、董事長陳錦稷真的很希望能為技職教育貢獻心力，他也決定挺身相助。

觀光餐飲系、廚藝管理系今天舉辦「原住民創意料理」的課程成果展，由老師葉志龍、柳瑜佳指導學生以創意手法結合原住民食材，烹調美味料理，樹豆、飛魚等全都入菜，學生主廚陳威兆還自創充滿蝦味的海鮮炊飯，王燕軍也到場與師生打招呼。

王燕軍說，花蓮有六大原住民族群，台觀應該從在地角度出發，以花蓮獨有的文化，發展出和西部不一樣的特色，培養在地學生為家鄉服務；新董事會申請110學年度「停招不停辦」，希望利用這段時間規畫未來的轉型，至於現有學生，只要有意願留下來念書，一定協助他們完成學業。

他不諱言自己是代理校長，代理任期僅半年，表示會秉持董事會的想法來領導學校，幫忙處理行政事務，董事會希望為花蓮文化傳承的技職教育貢獻心力，也盼望各界多支持學校。

至於學校財務狀況，還有積欠教育部的1500萬元如何償還？王燕軍說，學校現在還有3000萬元基金，要拿出來還錢、處理教職員薪水等絕對沒問題，但必須思考，「是不是要為1500萬元，關掉一所學校？」

教育部要求學校寫還款計畫，但若只讓學校招100多人，這筆錢肯定還不起，學校會積極轉型改善體質，也會持續與教育部溝通協調，只盼「刀下留人」，給台觀一個改造的機會。

「偏鄉需要一所這樣的學校」，老師柳瑜佳說，花東有許多學生，不管在資源和經濟上，都非常弱勢，學校近年來風雨飄搖，連同她在內的許多教職員，在學校瘦身時選擇留下來，都是希望學校能繼續下去，為弱勢的學生盡教育人的一己之力。

台觀觀光餐飲、廚藝管理系「原住民創意料理」課程今辦成果展，展現學生好手藝。記者王燕華／攝影
台觀觀光餐飲、廚藝管理系「原住民創意料理」課程今辦成果展，展現學生好手藝。記者王燕華／攝影
故前總統李登輝親近幕僚王燕軍（右3）接任台觀代理校長，盼外界支持，讓台觀轉型，為花蓮培育在地人才。記者王燕華／攝影
故前總統李登輝親近幕僚王燕軍（右3）接任台觀代理校長，盼外界支持，讓台觀轉型，為花蓮培育在地人才。記者王燕華／攝影

王燕軍 原住民 教育部

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