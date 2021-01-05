一年廢一校？彰縣教師工會籲縣府重視偏鄉師生權益

彰化縣一年關一校？彰化縣政府近日將舉辦大城鄉頂庄國小停招公聽會。彰化縣教師工會今天表示，永光國小去年廢校，今年輪到頂庄國小，縣政府一年關一校，造成偏鄉小校師生很大的身心壓力。

縣政府把學生人數40人以下的小校列入追蹤，去年11月通知大城鄉頂庄與潭墘、永靖鄉德興、埔鹽鄉大園、竹塘鄉土庫與民靖等6所國小校長作專案報告，評比結果出爐，大城鄉頂庄國小分數最低，預計在7月底本學年結束時永久停招。頂庄國小接獲通知，已先舉辦家長說明會，取得共識後，再由縣政府舉辦停招公聽會。

彰化縣教師工會理事長方仁瑞說，縣政府似乎打算一年關閉一所小校以節省公帑，關校之前，應做好安置教師和學童，應有效再利用關校之後的校地和校舍，並評估廢校後有無給地方帶來正向的改變和影響，不宜設定目標才選擇一所學校來關閉停招。

「為什麼都是大城鄉小校先被關閉？」彰化縣教育界議論紛紛，有校長指出，大城鄉人口流失，少子化嚴重，優先成為被廢校的偏鄉，但有教育界人士指出，頂庄國小還在進行校舍和圍牆改善工程，今年卻要廢校，可見縣政府沒妥善規畫停招，想關哪一所就關哪一所。網友看法不一，有的支持縣政府作法，認為偏鄉學生人數太少，缺乏競爭力，不如早早關校；另有網友批評關校節省經費，也沒看到縣政府做哪些建設。

縣政府教育處表示，六大評比指標分別是學生數、普通班未來五年入學新生數及每班平均學生數、與同級公立學校之距離、與鄰近學校間有無公共交通工具、校齡、學校教室屋齡，每項5分，總分30分，頂庄國小得到15分，依彰化縣公立國民中小學合併或停辦辦法辦理停招前置作業。