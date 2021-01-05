鎖國防疫無期限？教育部明開會研議境外生專案入境

新冠肺炎出現變種病毒，全球疫情升溫，我國今年元旦起暫緩境外人士入境。各大學農曆年後即將展開新學期，教育部統計，下學期預計入境新生人數約4489人，包括一般大學76校2404人，技專校院41校2085人，教育部明天上午將開跨部會議，研議是否專案入境。

中央流行疫情指揮中心宣布元旦起外籍人士暫緩入境，教育部配合宣布，元旦零時起暫緩受理境外學位生入境申請方案，含所有學生及先修華語的外交部台灣獎學金受獎生。

教育部表示，截至去年12月30日下午5時統計，已入境的境外學位生有1萬9471名，已核准但尚未入境者，有49名。這49名境外生因持有12月30日前「教育部專案許可並由學校核發的境外生入境許可證明」，後續仍可來台。目前是學期末，非入境高峰期，這個月境外學位生入境人數僅115人。

至於何時能恢復開放，教育部表示，後續將配合指揮中心指示，規畫境外學位生申請入境作業。

不過新的一學期終將展開，台灣大學副校長周家蓓表示，台大約40多名境外生下學期要來讀春季班，目前距離開學還有兩個多月，不確定會不會有專案入境管道，校方將持續關注。

成功大學近日也公開發信，呼籲境外生寒假不要回家。信中說明國際疫情升溫，台灣入境管制可能更趨嚴格，在台境外生盡量避免在寒假出境。該校另有境外生尚未入境，成大建議這些學生在下學期開學前兩周，也就是今年2月7日前入境，才能在居家檢疫14天後趕上開學。又因我國農曆新年落在2月10日到16日間，多數政府機關只有少數人力，請學生盡量避開這幾天，以免行政文書取得困難。

陸生返台推動組批評，這波入境管制仍獨排陸生，他們表示，指揮中心原本大陸人士可用專案方式來台，但教育部稍後回應，又說拒絕境外生專案入境。換句話說，陸生以外的學位生都能領居留證，不需專案就可以回來，只有陸生不能領居留證，所以還是只卡陸生。