111年大學甄試期程延後惹議 家長籲指考後一次分發

教育部擬調整111學年升大學招生期程，將每年4到5月舉辦的個人申請甄試延後一個月。但教師表示，各校若拖到6月中放榜，指考仍按現制辦在7月初，報名、準備考試的期程都將大亂。家長團體建議111學年改採多個管道統一放榜，讓學生同時參加個人申請和指考，最後則選最符合理想的錄取科系就讀。

111學年考招變革引發諸多爭議，國內多個家長團體表示，現行個人申請甄試辦在高三下學期間，學生要同時準備面試、學習高三下學期課程，導致學習不完整。教育部為回應民眾訴求，已公告111學年升大學招生期程初步規畫，預計將繁星入學從3月延後到4月，個人申請期程則由4到5月辦理甄試，延後為5到6月；指考則按往例辦在7月初。

曾任大考中心主任的教育部次長劉孟奇說，若指考改到每年8月舉行，就能解決目前面臨的考招順序問題。但大考中心曾估算，台灣氣候一過7月的第一周，發生颱風機率高，若遇天災，離島考區的人力安排最受影響，因此暫不考慮將指考往後延。

一名教師表示，個人申請放榜和指考只隔半個月「實在太趕」，不只讓更多學生提心吊膽度過高三下學期，還會面臨大學校系個人申請尚未放榜，指考報名已截止的時間衝突。

國教行動聯盟監事長王立昇表示，他肯定教育部的考招期程調整方向，能讓高三生學習更完整。他建議改採統一分發來解決考招期程問題，也就是讓每個學生自由選擇參加個人申請和指考，兩管道都放榜後，再由學生選填志願。政府單位認為他的建言會讓「贏者全拿」，有失多元入學的宗旨，但他認為每個考生終究只能選一個志願，並不會占去他人名額。

教育部高教司和大學招聯會都表示，細部規畫尚未定案，相關單位將於明年3月開會討論111學年招生期程，並會把兩個招生管道的緩衝時間納入考量。