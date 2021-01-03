中正研所報名逆勢成長 這3系所熱門跟它有關

近年台灣因少子化原因，教育部統計109學年共39個碩士班，連政大、成大等多所頂尖大學研究所招生都掛蛋，甚至有許多老牌研究所宣布停招，然中正大學研究所報名人數卻逆勢成長，中正大學主任祕書楊宇勛分析，除受疫情影響，與學校金字招牌和鄰近工業區有關。

根據統計，中正大學去年招生人數4293人，今年來到5572人，成長率近3成，前三名分別為資工所666人、財務金融學系510人、會計與資訊學科技學系328人；5572名報名者當中，僅9名在職生，顯見當前普遍低薪的現象，並不影響學子升學意願。

回顧近十年，報名人數皆落在4000人上下，今年首度突破5字頭。楊宇勛說，受疫情影響，多數學子選擇留在台灣升學，尤其工學院、資訊科技相關科系報名踴躍，跟馬稠後工業區的成立有很大關係，縣政府積極推動嘉義成為農工大縣，近年成立的大埔美和中科院航太研發基地都鄰近中正大學，考生多具前瞻性，希望能就近就業，才選擇中正大學。