有洋蔥！ 退休師帶癌母上大學 告別式獻畢業證書

台灣已進入高齡社會，教育部在大學校院推動「樂齡大學」，一圓高齡者上大學的夢想。近期委託中正大學蒐集全國樂齡學員的故事，編撰「樂齡大學—感人故事集」。31篇故事中，收錄退休教師帶罹癌母親一起上課，因母罹癌，最後以結業證書送母親「畢業」；也有抗癌大姊從小未能接受教育，在樂齡大學中體驗學習樂趣；老時喪偶，參與樂齡大學課程逐步走出悲傷，故事篇幅短卻溫馨動人。

台灣預計在114年將邁入超高齡社會，平均每5人就有1名65歲以上的長者；根據統計，65歲以上人口在去年11月已達到377萬3764人，占總人口16.02％。國內樂齡需求增，教育部透過全國各鄉鎮市區的369所樂齡學習中心、培訓高齡自主帶領人辦理的130個高齡自主學習團體，以及補助大學校院推動的93所樂齡大學，鼓勵國內長者活到老、學到老，並促進社會參與及貢獻服務。

樂齡大學中，不乏許多感人故事。小學教師退休的童大姐在參加樂齡大學一年後，起初年近90的媽媽還以為女兒整天出門，是為了出去玩，後來童大姐決定帶著媽媽一起去樂齡大學上課，甚至還買了代步車載媽媽一起去上學。

起初童大姐的媽媽不適應學習，也不習慣坐著聽課，常常沒辦法持續專注在課堂上。第二學期漸入佳境，不但開始主動發言外，還會跟同學互動、討論課程內容。不過，童大姐媽媽當時已癌症末期，病情持續惡化，仍不幸病逝。在告別式上，童大姐將結業證書放在媽媽的棺材內，並告訴媽媽：「妳正式畢業了」，希望母親可以保持快樂學習的心情去當天使。

另一名陳大姐待人和藹可親，時常關心著身邊的朋友，但相伴一生的伴侶驟然離世，她幾乎陷入崩潰，也一度缺席樂齡大學課程。在課程引導以及學員關心下，逐漸走出傷痛，也在烘焙課中找到興趣跟自信，成功轉移注意力，逐漸走出失去老伴的痛苦，再度找回開朗且樂於助人的自己。

其中「抗癌大姊」年輕未能接受教育，因緣際會下得知「不用考試就能入學」的樂齡大學，她也鼓起勇氣報名參加。卻在就讀期間診斷出癌症，她一邊積極接受治療與手術，同學一路鼓勵和陪伴，伴她度過痛苦的折磨期。在身體逐漸康復後，積極參與樂齡登山團，成功挑戰合歡山東峰、北峰等。

教育部委託國立中正大學蒐集學員的心路歷程、成長故事，編撰「樂齡大學—感人故事集」，以鼓勵更多高齡者共同加入學習行列。書中分為五大類別：適應退休生活、適應健康與體力衰退、建立滿意的生活安排、加強與同年齡的聯繫及適應配偶的死亡，共計收錄31篇退而不休、積極學習共創美好樂齡生活的感人故事。

樂齡大學故事集： https://reurl.cc/ld33X6